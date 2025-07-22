ТУРЦИЯ
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Турция и Иран подтвердили проведение ядерных переговоров в Стамбуле
Первая встреча с участием «евротройки» после войны с Израилем и ударов США по иранским объектам назначена на пятницу
Турция и Иран подтвердили проведение ядерных переговоров в Стамбуле
/ Reuters
22 июля 2025 г.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и его иранский коллега Аббас Аракчи провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили предстоящий раунд ядерных переговоров, назначенный на пятницу в Стамбуле. Об этом сообщили турецкие дипломатические источники.

Стороны также затронули гуманитарную ситуацию в Газе и развитие событий в Сирии.

Во встрече примут участие Иран и представители так называемой европейской тройки — Великобритании, Франции и Германии. Это будет первый раунд переговоров после 12-дневного вооруженного конфликта между Ираном и Израилем, в ходе которого США нанесли удары по ядерным объектам на территории Ирана.

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