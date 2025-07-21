Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что Анкара останется на стороне турок-киприотов и продолжит поддерживать развитие Турецкой Республики Северного Кипра. Он напомнил, что 51 год назад Кипрская миротворческая операция положила конец кровопролитию и похоронила планы объединения Кипра с Грецией.

«С 1974 года на острове не пролилось ни капли крови. Этот мир обеспечен решительной позицией Турции и будет сохраняться и впредь», — заявил Эрдоган в Лефкоше на праздновании Дня мира и свободы.

Он отметил, что в ходе визита обсудил с президентом Турецкой Республики Северного Кипра Эрсином Татаром развитие двусторонних связей и подтвердил приверженность решению на основе двух государств.

Эрдоган сообщил, что Турция продолжает проекты в сфере здравоохранения и инфраструктуры, включая строительство больницы в Лефкоше, нового медицинского центра в Мараше и транспортных развязок, которые ускорят доступ к аэропорту Эрджан.

Комментируя призывы лидеров ряда партий к международному вмешательству и визиту на юг острова, Эрдоган подчеркнул: «Мы не признаем Южный Кипр государством, как и они не признают Северный Кипр. В моем календаре нет места для таких встреч».

Он назвал действия партий «маргинальными» и заявил, что турки-киприоты — это часть турецкой нации, и никто не имеет права называть турецких солдат, пришедших с миром, «оккупантами».

«Ключ к решению — два государства. Мы не допустим ни одного процесса, который поставит под угрозу суверенитет и безопасность турок-киприотов», — подчеркнул президент Турции.\