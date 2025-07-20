ТУРЦИЯ
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«Какие бы двери ни закрывали туркам-киприотам, мы всегда находили для них выход»
Президент Турции призвал к признанию ТРСК и заявил о полной поддержке двухгосударственного устройства острова
«Какие бы двери ни закрывали туркам-киприотам, мы всегда находили для них выход»
/ TRT Haber
20 июля 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье, в 51-ю годовщину Кипрской операции, выступил с заявлениями в поддержку Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК), подчеркнув, что Анкара всегда будет рядом с турками-киприотами, несмотря на внешнее давление.

«Какие бы двери ни закрывали туркам-киприотам, мы всегда находили для них выход. Мы положили конец их вековой жажде воды, а теперь совершаем прорыв в сельском хозяйстве. ТРСК стала сияющей звездой Восточного Средиземноморья — в транспорте, туризме, занятости и инвестициях», — заявил президент Эрдоган, выступая перед киприотами.

Он подчеркнул, что пора положить конец многолетней несправедливости в отношении ТРСК и призвал к установлению с ней дипломатических, политических и экономических отношений.

«Наша поддержка решения на основе двух государств — полная. Международное сообщество должно наконец-то признать реальность на земле», — отметил он.

Завершая выступление, глава государства заверил: «Мы здесь ради единства, мира и процветания турок Северного Кипра. И будем здесь всегда».

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