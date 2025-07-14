Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи подверг резкой критике премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, заявив, что его обещания победы в Газе обернулись военным тупиком, международным ордером на арест и ростом поддержки палестинского сопротивления.

«Почти два года назад Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС. Результат — не победа, а военный тупик, ордер Международного уголовного суда и 200 тыс. новых бойцов ХАМАС», — написал Арагчи в социальной сети X.

Он также отметил, что несмотря на многолетние попытки Израиля остановить иранскую ядерную программу, она продолжает развиваться.

«Каждый иранский ученый, убитый израильскими наемниками, успел подготовить свыше сотни талантливых студентов. Эти молодые специалисты еще покажут Нетаньяху, на что способны», — заявил министр.

По словам Арагчи, Израиль не достиг ни одной из целей в отношении Ирана. При этом Тегеран, по его утверждению, наносил удары по секретным израильским объектам, о которых официальные лица Израиля предпочитают не говорить.

Он также обвинил израильского премьера в том, что тот влияет на политику США по отношению к Ирану.

«Сама идея о том, что Иран станет подчиняться человеку, обвиняемому в военных преступлениях, — абсурдна. Возникает логичный вопрос: если Нетаньяху ничего не употребляет, то что же тогда держит «Моссад» в Белом доме?» — написал Арагчи.