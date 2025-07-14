Палестинские движения ХАМАС и «Исламский джихад» заявили, что любые непрямые переговоры с Израилем должны привести к прекращению войны в секторе Газа, полному выводу израильских войск, открытию всех пограничных переходов и восстановлению разрушенной инфраструктуры.

Согласно заявлению ХАМАС, встреча делегаций состоялась в Дохе. В ней приняли участие глава руководящего совета ХАМАС Мухаммед Исмаил Дарвиш, генеральный секретарь «Исламского джихада» Зиад Наххале и члены обеих делегаций.

«Обе делегации обсудили жертвы среди палестинского народа, гуманитарные страдания, вызванные войной и голодом, а также ежедневные массовые убийства, совершаемые сионистским врагом с целью реализации его злобных и опасных планов», — говорится в заявлении.

Стороны выразили «гордость и восхищение» мужеством бойцов палестинского сопротивления и подчеркнули, что они ежедневно наносят потери израильской армии.

На встрече также обсуждались события на переговорах в Дохе. Делегации отметили, что любое соглашение должно предусматривать окончание войны, полное выведение израильских войск, открытие всех переходов и восстановление сектора.

Также были рассмотрены ответы Израиля на предложения посредников и возможные шаги для выхода из тупика.

С начала войны, начавшейся 7 октября 2023 года, погибли, по разным данным, свыше 57 тыс. палестинцев и более 1,2 тыс. израильтян.