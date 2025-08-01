Госсекретарь США Марко Рубио резко раскритиковал решение ряда европейских стран о признании Палестины, заявив, что такие действия не имеют практического значения и лишь способствуют эскалации.

Выступая в эфире Fox Radio, Рубио подчеркнул, что Государство Палестина не может быть создано без согласия Израиля.

«Это ничего не значит. Ни одна из этих стран не может создать палестинское государство. Они даже не могут сказать, где оно будет и кто им будет управлять. А главное — такое государство не может появиться без согласия Израиля», — заявил глава Госдепа.

По его словам, признание палестинской государственности станет наградой для ХАМАС.

Рубио также обвинил ХАМАС в срыве соглашения о прекращении огня и раскритиковал позицию Великобритании, которая пообещала признать Палестину, если Израиль не пойдет на перемирие.

«Если бы я был ХАМАС, я бы сказал: давайте не соглашаться на перемирие. Если отказаться, это гарантирует признание Палестины в сентябре. И именно это они и сделают», — отметил он.