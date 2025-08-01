Госсекретарь США Марко Рубио резко раскритиковал решение ряда европейских стран о признании Палестины, заявив, что такие действия не имеют практического значения и лишь способствуют эскалации.
Выступая в эфире Fox Radio, Рубио подчеркнул, что Государство Палестина не может быть создано без согласия Израиля.
«Это ничего не значит. Ни одна из этих стран не может создать палестинское государство. Они даже не могут сказать, где оно будет и кто им будет управлять. А главное — такое государство не может появиться без согласия Израиля», — заявил глава Госдепа.
По его словам, признание палестинской государственности станет наградой для ХАМАС.
Рубио также обвинил ХАМАС в срыве соглашения о прекращении огня и раскритиковал позицию Великобритании, которая пообещала признать Палестину, если Израиль не пойдет на перемирие.
«Если бы я был ХАМАС, я бы сказал: давайте не соглашаться на перемирие. Если отказаться, это гарантирует признание Палестины в сентябре. И именно это они и сделают», — отметил он.
Госсекретарь добавил, что признание Палестины продиктовано внутренними политическими соображениями, но в действительности лишь вредит переговорам.
«Они вредят делу. Их шаг ничего не изменит, кроме одного — он даст ХАМАС еще одну причину не соглашаться на прекращение огня и не освобождать пленных», — резюмировал Рубио.
31 июля главы МИД 15 стран подписали совместную декларацию с призывом признать Государство Палестина на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре.
Также власти Португалии рассматривают возможность такого шага. Ранее о намерении признать Палестину первой из стран «Группы семи» заявила Франция.