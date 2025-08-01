Президент США Дональд Трамп прокомментировал гуманитарную катастрофу в Газе, вызванную действиями Израиля.

Во время церемонии подписания документов в Белом доме он ответил на вопросы журналистов о ситуации с голодом в регионе.

Отвечая на просьбу прокомментировать заявление конгрессвумен-республиканки Марджори Тейлор Грин о том, что «в Газе происходит геноцид», Трамп вновь отказался использовать это определение.

«Люди в Газе очень голодают, происходящее — ужасно. Мы, как США, выделили 60 млн долларов. Я хотел лишь, чтобы людям дали еду, и в этой ситуации мы оказываем финансовую помощь. Это действительно ужасно», — заявил он.

Американский лидер отметил, что США хотят, чтобы вся отправленная в Газу продовольственная и финансовая помощь находилась под контролем Израиля. В то же время он признал, что на местах результаты этой помощи пока не видны.