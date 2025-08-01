ВОЙНА В ГАЗЕ
Трамп отказался признать геноцид в Газе
Президент США Дональд Трамп признал тяжелую гуманитарную ситуацию в Газе, но вновь отказался называть происходящее геноцидом
Президент США Дональд Трамп / AP
1 августа 2025 г.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал гуманитарную катастрофу в Газе, вызванную действиями Израиля.

Во время церемонии подписания документов в Белом доме он ответил на вопросы журналистов о ситуации с голодом в регионе.

Отвечая на просьбу прокомментировать заявление конгрессвумен-республиканки Марджори Тейлор Грин о том, что «в Газе происходит геноцид», Трамп вновь отказался использовать это определение.

«Люди в Газе очень голодают, происходящее — ужасно. Мы, как США, выделили 60 млн долларов. Я хотел лишь, чтобы людям дали еду, и в этой ситуации мы оказываем финансовую помощь. Это действительно ужасно», — заявил он.

Американский лидер отметил, что США хотят, чтобы вся отправленная в Газу продовольственная и финансовая помощь находилась под контролем Израиля. В то же время он признал, что на местах результаты этой помощи пока не видны.

По данным Министерства здравоохранения сектора, с 7 октября от голода и недоедания скончались не менее 160 человек, в том числе 91 ребенок.

Местные источники подчеркивают, что уже более пяти месяцев Израиль держит закрытыми пограничные переходы. Это блокирует доставку детского питания, медикаментов и основных продуктов.

29 июля Всемирная продовольственная программа ООН (WFP) сообщила, что каждый третий житель сектора в последние дни вовсе не имеет доступа к пище. Организация заявила, что в регионе развивается «наихудший сценарий голода».

