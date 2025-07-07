Рано утром 7 июля в городе Краснозаводск Московской области прогремела серия взрывов. Местные жители сообщили о не менее десяти ударов в районе одного из городских предприятий. Об этом пишет телеграм-канал Shot.

По данным Astra, атака была направлена на Краснозаводский химический завод. Эту же информацию подтвердил украинский мониторинговый ресурс Supernova+. Власти Московской области официально об атаке на завод не сообщали.

Краснозаводский химзавод выпускает продукцию военного и промышленного назначения. Среди номенклатуры — взрывчатые вещества, компоненты боеприпасов, средства защиты летательных аппаратов, а также сигнальные и осветительные устройства. Завод входит в структуру госкорпорации «Ростех» и считается градообразующим предприятием. Его заказчиками выступают Минобороны, МВД, ФСБ и другие силовые ведомства.

Это уже вторая атака на завод за последние месяцы. 24 января украинский беспилотник врезался в одно из производственных зданий. Пострадавших не было.

В конце мая украинские беспилотники атаковали также Дмитриевский химический завод в Ивановской области и предприятие «Азот» в Тульской. По данным Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины, эти объекты производят химикаты, которые могут использоваться в военных целях. Завод «Азот», в частности, выпускает аммиачную селитру, метанол и аргон. В результате атак несколько человек получили ранения, но работа предприятий не была остановлена.

По официальной сводке Минобороны России, в ночь на 7 июля системы ПВО перехватили 91 украинский беспилотник. Уточняется, что 20 дронов сбиты над Белгородской областью, 14 — над Курской, 9 — над Липецкой. По 8 дронов уничтожены над Брянской, Московской и Воронежской областями, 7 — над акваторией Черного моря. Также дроны сбивали над Новгородской, Тверской, Тамбовской, Ленинградской, Орловской, Владимирской областями, Краснодарским краем и аннексированным Крымом.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.