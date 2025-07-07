В ночь на 7 июля российские военные атаковали крупнейшие города Украины с применением беспилотников Shahed. Под удар попали Киев, Харьков и Одесса.

В Киеве, по словам мэра Виталия Кличко, зафиксированы повреждения в трех районах. В Деснянском пострадали административное здание, газовая труба и пустой резервуар. В Соломенском районе обломки дрона упали на автомойку. В Голосеевском в результате удара была выведена из строя тепломагистраль. Пострадавших нет.

В Харькове дроны атаковали жилые кварталы. В Шевченковском районе загорелись квартиры на восьмом этаже девятиэтажного дома. В Слободском районе удар пришелся по территории детского сада и торговому объекту. Возник пожар. По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, пострадали 27 человек, включая троих детей.

В Одессе в результате удара погиб один человек. Повреждены административное здание и десять гаражей. Уничтожены легковые и грузовые автомобили, а также автобус. На месте падения беспилотников вспыхнули пожары.

Российские воздушные атаки усилились после начала мирных переговоров в мае. В ночь на 4 июня был нанесен самый масштабный с начала войны удар — по Украине выпустили 539 дронов и 11 ракет. По данным ВСУ, удалось сбить 478 целей. Основной удар пришелся по Киеву, также пострадали Днепропетровская, Сумская, Харьковская, Черниговская и Киевская области.

До этого крупнейшая атака была зафиксирована в ночь на 29 июня — тогда использовали 537 воздушных средств. Предыдущий пик пришелся на 9 июня — 499 дронов и ракет.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.