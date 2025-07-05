Президент США Дональд Трамп заявил, что не знает, удастся ли ему положить конец войне в Украине. Об этом он сказал журналистам на борту президентского самолета Air Force One, передает издание Politico.

«Я не знаю. Я не могу сказать вам, произойдет это или нет», — отметил Трамп, отвечая на вопрос о своей уверенности в достижении перемирия.

В то же время он подчеркнул, что урегулирование конфликта между Россией и Украиной остается для него важной задачей.

«Да. Я хотел бы, чтобы это произошло», — добавил президент США.

Ранее Трамп заявил, что в ходе недавних переговоров с российским лидером Владимиром Путиным обсуждал возможность ужесточения санкций против Москвы.

«Мы много говорим о санкциях. Я бы не сказал, что он [Путин] им рад. Ему удавалось справляться с ними, но эти [новые санкции], довольно жесткие. Он понимает, что они могут быть введены. Он профессионал», — отметил Трамп.

В ходе предвыборной кампании Трамп заявлял, что сможет завершить войну всего за один день. Однако позднее он признал, что это заявление было «преувеличением».