Врачи сектора Газа публикуют кадры, на которых сразу трое новорожденных лежат в одном инкубаторе — оборудование перегружено, а топливо почти на нуле. Израильские ограничения на поставки медикаментов и бензина ставят под угрозу жизни сотен пациентов, включая десятки младенцев, передает CNN.

Госпиталь Аль-Ахли распространил фото, где несколько детей, родившихся раньше срока, вынуждены делить один инкубатор в клинике Аль-Хелу.

«Это не просто перегрузка. Это следствие осады, которая уничтожила здравоохранение Газы», — заявил хирург Фадель Наим. Он добавил: «Рождение здесь — борьба за выживание. Нас буквально ставят перед выбором: умрет этот ребенок или его сосед».

Управление ООН по гуманитарным вопросам предупредило: в больницах заканчиваются запасы горючего, вода не фильтруется, «скорая» не выезжает, а смерть от нехватки базовых услуг — уже не угроза, а реальность.

«Без экстренных и регулярных поставок топлива от израильской стороны гибель людей возрастет в разы», — говорится в заявлении ООН.

В крупнейшей больнице Газы, Аш-Шифа, на днях отключили отделение диализа — топливо оставили только для операций и реанимации.

«Через три часа мы полностью прекратим работу. Внутри — сотни пациентов, 22 младенца в инкубаторах», — сказал директор медучреждения CNN. На кадрах изнутри — врачи работают в темноте с фонариками.

Комплекс Насер сообщил, что у них остались сутки запаса. Главный генератор в больнице Аль-Акса уже вышел из строя — нет запчастей.

«Резерв скоро будет исчерпан. Полмиллиона человек могут остаться без медпомощи», — говорится в обращении клиники.

Без топлива Газа теряет не только здравоохранение. Прекращается очистка воды, работа канализации и транспортировка раненых. Израиль продолжает ограничивать поставки, ссылаясь на опасения, что ХАМАС использует топливо в военных целях.

«Мы наблюдаем беспрецедентный гуманитарный коллапс», — заявили «Врачи без границ».

Они требуют прекращения огня и незамедлительного снятия блокады: «Невозможно больше молчать. Это — попытка стереть Газу и убить все ее население».

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