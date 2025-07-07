ПОЛИТИКА
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Путин посоветовал Западу заняться ЖКХ
Владимир Путин заявил, что у западных стран проблем больше, чем у России, но они продолжают финансировать Украину вместо решения внутренних социальных задач
Путин посоветовал Западу заняться ЖКХ
Президент России Владимир Путин / AP
7 июля 2025 г.

Президент России Владимир Путин выступил на форуме «Все для победы!», организованном Общероссийским народным фронтом. В своем выступлении он заявил, что западные страны предпочитают направлять средства на поддержку Киева, несмотря на «серьезные внутренние трудности».

«У них проблем больше и стоят они гораздо острее. Но они продолжают тратить деньги на Украину, а не на здравоохранение, ЖКХ или рост зарплат», — сказал он.

Путин заявил, что только дроны, поставленные в зону боевых действий по линии ОНФ, уничтожили украинской техники более чем на два миллиарда долларов.

«Пусть налогоплательщики западных стран услышат эти цифры и подумают, куда их правительства тратят их народные денежки», — добавил он.

Путин также поднял тему миграции. Он отметил, что в Европу прибывают миллионы мигрантов, которых необходимо трудоустраивать, чтобы они не вытесняли местное население с рынка труда.

«Это не всегда у них получается. Проблем хватает и у нас. Но у них — гораздо острее. И чем дольше они будут проводить нынешнюю политику в отношении России, тем хуже будет», — подчеркнул президент.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его очередной разговор с президентом России Владимиром Путиным не принес подвижек по украинскому вопросу.

«Я недоволен. Я не добился никакого прогресса», — отметил он, комментируя итоги беседы.

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