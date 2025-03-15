Госсекретарь США Марко Рубио заявил в пятницу, что посол ЮАР в Вашингтоне Эбрахим Расул признан персоной нон грата. Это решение отражает нарастание напряженности в отношениях между двумя странами.

В социальной сети X Рубио написал, что американская сторона больше не желает видеть Расула в стране.

«Эбрахим Расул – разжигающий расовую рознь политик, который ненавидит Америку и ненавидит [президента США]», – заявил он.

В начале февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке финансовой помощи ЮАР. Причиной стал закон об экспроприации земель, который, по мнению Трампа, приведет к захвату ферм у белых владельцев. Он также предложил южноафриканским фермерам возможность переселиться в США.

Как сообщают американские СМИ, Расул обвинил Дональда Трампа в приверженности идеологии «превосходства белой расы».

Президент ЮАР Сирил Рамафоса отреагировал на ситуацию, выступив с заявлением в социальной сети X.

«Мы руководствуемся Конституцией, которая возлагает на государство ответственность за принятие мер по устранению последствий расовой дискриминации в прошлом», – заявил он.

Рамафоса также обвинил США в искажении реальной ситуации в ЮАР. Он подчеркнул, что его страна сталкивается с несправедливым представлением своих законов и внешней политики.

Градус политической напряженности между Вашингтоном и Преторией начал расти после того, как ЮАР подала в Международный суд ООН иск против Израиля, обвинив его в «геноциде».