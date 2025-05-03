ТУРЦИЯ
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Президент Эрдоган: Турция всегда будет рядом с ТРСК
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция продолжит поддержку ТРСК и будет вместе с турками-киприотами добиваться двухгосударственного решения на острове
Президент Эрдоган: Турция всегда будет рядом с ТРСК
Реджеп Тайип Эрдоган и Эрсин Татар / AA
3 мая 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в церемонии открытия комплекса «Республика» в Лефкоше, в состав которого входят здания президентской администрации, парламента, правительства, мечети и общественного парка. Общая площадь комплекса составляет 25 210 квадратных метров. Он оснащен залами для приемов и совещаний, кабинетами, столовой и парковкой на 109 машин.

Новое здание парламента занимает участок площадью 20 тыс. квадратных метров. В нем расположены залы для заседаний, кабинеты депутатов, офисы премьер-министра и спикера.

«Каждая деталь этого комплекса отражает дух борьбы за свободу на этих землях», — заявил Эрдоган. Он отметил, что проект стал результатом усилий архитекторов, инженеров и рабочих, и выразил благодарность всем, кто участвовал в строительстве, включая Управление жилищного строительства Турции (TOKİ).

Президент Турции подчеркнул историческую значимость ТРСК: «Эти земли — свидетельство нашей славной истории и борьбы. Турки-киприоты на протяжении 500 лет сохраняли свою веру, язык и культуру».

Эрдоган отметил попытки давления на турок-киприотов: «Некоторые силы стремятся вытеснить турок даже из Анатолии. Они продолжают строить стены розни между жителями ТРСК, запугивают инвесторов, подрывают единство общества». Президент добавил, что через религию и культурные коды пытаются посеять раздор.

Он подчеркнул: «Независимо от различий в партиях, стиле жизни или происхождении — у нас общая цель. Имя у нас может быть разным, но фамилия у всех одна — Турецкая Республика Северного Кипра».

Говоря о международной позиции, Эрдоган заявил: «Пока не будет решения, основанного на реалиях острова, мы не будем признавать греческую администрацию Кипра и вести с ней торговлю».

По словам президента Турции, федеративное решение больше не рассматривается, и теперь речь может идти только о равноправных переговорах между двумя государствами.

«Никто больше не вправе перекладывать на турок-киприотов ответственность за тупик на Кипре и за провал решения из-за чьего-либо высокомерия», — заявил президент Турции.

Он отметил, что в 2024 году по соглашению о финансово-экономическом сотрудничестве было выделено 15,9 млрд лир, а по новому соглашению сумма достигла 21 млрд. В общей сложности за два года Турция направила 37 млрд лир в поддержку турок-киприотов.

«Мы реализуем крупные проекты в образовании, цифровой трансформации, здравоохранении и инфраструктуре», — заявил Эрдоган. Он сообщил о скором начале строительства первой очереди 650-местной Государственной больницы в Лефкоше и завершении модернизации медицинского центра «Бурхана Налбантоглу».

Президент также упомянул завершение реконструкции 322 км дорог, рост пассажиропотока через аэропорт «Эрджан», развитие систем водоснабжения и орошения, запуск новой установки по переработке отходов, поддержку строительства социальных домов через TOKİ и строительство хранилища для аграрного сектора.

В завершение турецкий лидер заявил:

«Как мы принесли сюда воду, так и вопрос энергетики будет решен. Турция будет и дальше работать над тем, чтобы ТРСК — неотъемлемая часть тюркского мира — стала сильным, уверенным в себе и процветающим государством».

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