ИЗРАИЛЬ УДАРИЛ ПО ИРАНУ
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Иран готов воевать годами
Иран обещает США возмездие за атаку и заявляет о готовности к затяжному противостоянию
Иран готов воевать годами
Члены Революционной гвардии (КСИР) во время парада / Reuters
23 июня 2025 г.

Иранские власти требуют, чтобы Соединенные Штаты «понесли прямую ответственность за войну, вместо того чтобы укрываться за Израилем и продвигать свои планы, избегая последствий», — заявил в понедельник высокопоставленный иранский чиновник в интервью CNN.

Заявление прозвучало на фоне решения президента США Дональда Трампа о нанесении ударов по трем иранским ядерным объектам в воскресенье, что вызвало волну антиамериканских настроений в Иране и призывы к ответным мерам.

«Моральный дух высок, а давление иранского общества с требованиями удара по Израилю беспрецедентно», — сказал чиновник CNN, добавив, что призывы иранской публики к удару по Израилю «влияют на ужесточение планов Ирана».

Чиновник также отметил, что Иран считает призывы к временной паузе в войне «обманом, чтобы оценить готовность Ирана к продолжению конфликта». По его словам, Иран оценивает, что война может длиться до двух лет, и страна к этому готова.

В воскресенье вечером в Тегеране прошел крупный антиамериканский и антиизраильский протест, в ходе которого жители города потребовали возмездия. Израиль нанес неожиданный удар по Ирану 11 дней назад, и с тех пор страны обмениваются ударами ежедневно, что привело к сотням погибших.

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