Пентагон подтвердил, что Иран атаковал базу аль-Удейд в Катаре «в ответном, но в значительной степени символическом ударе» на атаку США в минувшие выходные.

Официальный представитель заявил, что Иран запустил ракеты средней дальности после предварительного уведомления катарских и американских чиновников. Сообщений о жертвах среди американских войск не поступало.

Тем временем Саудовская Аравия «самым решительным образом» осудила атаку Ирана на базу в Катаре. В заявлении министерства иностранных дел Саудовская Аравия назвала ответный удар Ирана по американским силам «грубым нарушением международного права и принципов добрососедства».

«Это неприемлемо и не может быть оправдано ни при каких обстоятельствах. [...] Королевство заявляет о своей солидарности и полной поддержке братского государства Катар во всех принимаемых им мерах», — говорится в заявлении.

Французский президент Эммануэль Макрон призвал к возвращению к дипломатии, чтобы положить конец «спирали хаоса» после ответного удара Ирана по американской военной базе в Катаре. Макрон призвал все стороны «проявить максимальную сдержанность, деэскалировать и вернуться к переговорам».