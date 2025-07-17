Посол США в Израиле Майк Хакаби вызвал политический скандал, неожиданно появившись на судебном процессе по делу о коррупции против премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Этот шаг многие восприняли как политическое заявление, а не дипломатический жест, пишет New York Times (NYT).

Хакаби посетил суд против премьера всего через несколько недель после того, как Дональд Трамп потребовал немедленно прекратить дело. Президент назвал процесс «охотой на ведьм против великого премьер-министра» и призвал Израиль помиловать Нетаньяху. Однако суд отказался принять запрос Трампа к сведению, а оппозиция обвинила американского лидера во вмешательстве во внутренние дела страны.

Выступая ранее в Тель-Авиве, Хакаби назвал свой визит «актом дружбы» и заявил, что США «хотят успеха для Израиля». Он обвинил судей в предвзятости и сравнил ситуацию Нетаньяху с судебным преследованием Трампа, который в 2024 году был признан виновным в подлоге деловой документации.

«Это беспрецедентно, — заявил Хакаби. — В разгар военного конфликта лидеры вынуждены проводить время в суде перед враждебно настроенными судьями».

Нетаньяху обвиняют в коррупции, получении подарков и поддержке со стороны СМИ в обмен на политические и регуляторные уступки. Всего против премьера открыто три больших дела, по каждому из которых ему грозят большие тюремные сроки и штрафы.

Премьер отвергает все обвинения. Судебный процесс начался в 2020 году и расколол израильское общество: противники называют его «преступником в кресле премьера», а сторонники считают дело попыткой сорвать демократические выборы.

Сторонники Трампа надеются, что отмена приговора даст Нетаньяху больше свободы для возможной сделки по прекращению войны в Газе, которую отвергают его правые союзники.

Рассмотрение дела, по мнению юристов, затянется на месяцы. Даже если Нетаньяху признают виновным, его все еще может помиловать президент Ицхак Герцог, крайне лояльно настроенный по отношению к премьеру. Переговоры о сделке со следствием провалились, так как Нетаньяху отказался признать вину в действиях, подпадающих под моральный проступок, что исключило бы его из политики на годы.

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