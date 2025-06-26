Президент США Дональд Трамп решил вмешаться в работу израильского суда и призвал прекратить уголовное преследование премьер-министра Биньямина Нетаньяху — или немедленно его помиловать. В своем заявлении в соцсетях вечером 25 июня Трамп назвал дело против израильского лидера «охотой на ведьм» и охарактеризовал Нетаньяху как «великого героя».

«Мы с Биби только что прошли через ад, сражаясь с Ираном, — написал Трамп. — Он проявил максимальную силу и верность Израилю. А теперь его хотят судить? Это немыслимо».

По словам Трампа, он «только что узнал», что Нетаньяху должен вновь предстать перед судом на следующей неделе. Он призвал израильскую судебную систему отменить процесс: «Америка спасла Израиль, теперь Америка должна спасти Биби».

75-летний Нетаньяху обвиняется в трех делах — его подозревают в получении взяток, мошенничестве и злоупотреблении доверием. В деле 1000 прокуратура утверждает, что Нетаньяху и его супруга получили подарки на сумму около 700 тыс. шекелей ($200 тыс.) — сигары, шампанское и украшения — от миллиардера Арнона Мильчина в обмен на личные услуги.

Дело 2000 касается предполагаемой попытки Нетаньяху обеспечить себе благоприятное освещение в газете «Едиот Ахронот», предложив ослабить ее конкурента — бесплатную газету «Исраэль Ха-Йом».

Самое серьезное — дело 4000 — обвиняет премьера в предоставлении телекоммуникационной компании Bezeq льгот на сотни миллионов шекелей в обмен на позитивное освещение на принадлежащем ей новостном сайте Walla.

Нетаньяху отвергает все обвинения, называя их частью политического заговора со стороны прокуратуры и враждебных СМИ. Судебный процесс, начавшийся в 2020 году, многократно откладывался из-за войны в Газе и конфликта в Ливане. Новая дата слушаний пока неизвестна.

Нетаньяху не прокомментировал заявление Трампа, однако его партия «Ликуд» опубликовала перевод поста президента США на иврите, дав понять, что солидарна с его словами.