ВОЙНА В ГАЗЕ
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Десятки тысяч в Нидерландах вышли на улицы против Израиля
Демонстранты требуют от правительства санкций и осуждения израильской агрессии в Газе
Десятки тысяч в Нидерландах вышли на улицы против Израиля
/ Reuters
17 часов назад

Около 150 тыс. человек приняли участие в массовой демонстрации в Гааге, протестуя против блокады Газы и политики временного правительства Нидерландов. Участники, одетые в красное, символически обозначили «красную черту» в отношении израильских действий, которые они считают военными преступлениями.

Протестующие прошли маршем мимо Международного суда ООН, рассматривающего иск ЮАР против Израиля по обвинению в геноциде. В 2024 году суд потребовал от Израиля прекратить наступление на Рафах и обеспечить доступ гуманитарной помощи. Израиль отвергает обвинения и заявляет, что ведет кампанию самообороны против ХАМАС.

Митингующие также потребовали от властей занять более жесткую позицию в отношении нарушений международного права. Ранее, в мае, и.о. министра иностранных дел Каспер Велдкамп призвал ЕС пересмотреть сотрудничество с Израилем.

По данным Минздрава Газы, с начала войны было убито около 55 тыс. палестинцев, большинство из них — мирные жители. Население Газы, более двух миллионов человек, страдает от массового переселения и голода.

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