Нетаньяху открыто заявил, что добивается смены власти в Тегеране. После мощных бомбардировок иранской территории премьер, которому грозили досрочные выборы и в случае провала на них — тюрьма, смог укрепить свои позиции. Его поддержала даже жестко критиковавшая его оппозиция.

Сменить руководство в Иране

«Иранский режим очень слаб, у него в основном остались две вещи: это планы иметь атомные бомбы и баллистические ракеты. У Ирана определенно нет людей, их угнетают в течение 46 лет, они жаждали свободы», — заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

По его мнению, 80% населения Ирана хотело бы свергнуть нынешнее руководство. Глава израильского правительства также добавил, что атака Тель-Авива на Тегеран может привести к смене власти в Иране.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», направленную против иранской ядерной программы и нацеленный на демонтаж «режима аятолл». Тегеран отрицает обвинения в намерении создать ядерное оружие и наносит ответные удары, заявляя, что Израиль перешел «все красные линии».

Поднять рейтинги

Беспрецедентные по масштабам и силе удары Израиля по иранским военным, ядерным и энергетическим объектам, а также ликвидация членов военного и политического руководства Ирана помогли Нетаньяху добиться его главной цели — поднять резко падающие рейтинги и укрепить позиции.

До этого кресло под Нетаньяху сильно качалось, правящая коалиция то и дело трещала по швам, а оппозиция требовала досрочных выборов.

Однако первая реакция в Израиле на военную кампанию против Ирана говорит о том, что правительство безоговорочно поддержало премьера. Даже один из самых непримиримых критиков Нетаньяху, лидер левоцентристской парламентской оппозиции и глава партии «Йеш Атид» Яир Лапид, подчеркнул, что на фоне войны с Тегераном между властями и оппозицией не может быть никаких разногласий.

Он повторил слова израильского премьера о том, что «народ Израиля — единый народ с единой миссией», а также, что эта война ведется против «фанатичного иранского руководства, которое является врагом свободолюбивых людей повсюду — в Иране, Израиле и по всему миру».

В Израиле уже давно продолжается политический кризис, одной из причин которого стала затянувшаяся война в секторе Газа. Как заявил бывший премьер-министр страны Эхуд Ольмерт, то, что «Израиль сейчас делает в Газе, очень близко к военному преступлению, это война без цели, война без шанса на достижение чего-либо».

Второй причиной, поставившей израильскую правящую коалицию на грань раскола, стали противоречия между частью партии «Ликуд» и ультраортодоксами по вопросу призыва в армию учащихся религиозных учебных заведений. На фоне продолжающихся боевых действий военное руководство страны и светские партии все более активно требовали начать призывать в армию ортодоксальных иудеев, которые пока освобождены от военной службы. Религиозные партии, в свою очередь, настаивали на принятии законопроекта, который гарантировал им освобождение от службы.

Тогда Яир Лапид который сейчас поддержал Нетаньяху по иранскому вопросу, заявил, что правительство Нетаньяху предало израильских солдат, «плюнуло им в лицо».

Однако сейчас все политические силы страны поддержали удар по иранскому режиму, который считает Израиль экзистенциальной угрозой и призывает «к уничтожению сионистского образования».

Пошел ва-банк

При этом израильский премьер, поздравляя 14 июня американского президента Дональда Трампа с 79-летием, а армию США с 250-летним юбилеем, фактически призвал считать израильские бомбардировки Ирана своим дорогим подарком главному союзнику Израиля - Вашингтону.

Как утверждает Нетаньяху, израильская операция против Ирана отвечает интересам США, поскольку «они дважды пытались убить президента Трампа, бомбили американские посольства, убили и ранили тысячи американцев своими самодельными взрывными устройствами в Ираке и Афганистане».

По словам израильского премьера, его правительству уже удалось добиться того, что не сделало ни одно израильское правительство до него, ни одна американская администрация — «проложить путь до Тегерана, и израильские летчики нанесут такие удары по режиму аятолл, которые те даже не могут себе представить».

Израильские премьер дал понять, что Тель-Авив «намерен сражаться до тех пор, пока не одержит победу». Нетаньяху призвал иранцев сбросить режим и «открыть новую главу в своей истории».

Израильский премьер-министр не раз демонстрировал, что из внутренних конфликтов выходит через эскалацию, сейчас он таким образом пытается удержать власть. От этого зависит не только его политическое будущее, но и свобода. В случае распада коалиции и провала на выборах в Израиле Нетаньяху ждет тюрьма, а из-за «черных меток» Международного уголовного суда ему будет сложно найти убежище за рубежом.

Востоковед, публицист, автор Telegram-канала Андрей Онтиков в беседе с TRT на русском отметил, что в данном случае Биньямин Нетаньяху пошёл ва-банк.

«Ему нужно удерживаться у власти, делает он это постоянно через эскалацию, так было и в секторе Газа, и в Ливане, и частично в Сирии. Теперь он начал разыгрывать иранскую карту. Есть вариант, что ему удастся выбить значительное число людей в иранской верхушке, каким-то образом подстегнуть внутренние протесты и иранский режим падет. Но что если эта карта не сыграет?» — задается вопросом политолог.

По его словам, тогда придется решать, что делать дальше.

«Когда израильтяне утюжили сектор Газа, Ливан, мирные жители в израильских городах практически не ощущали на себе последствия этих авантюр со стороны Нетаньяху, а сейчас идут бомбежки, люди пусть и в относительно небольшом числе, но гибнут, получают ранения, они вынуждены сидеть в укрытиях, теряют имущество, жилища», — подчеркнул эксперт.

Аналитик полагает, что если эта операция Нетаньяху приобретет затяжной характер, то непонятно как на это отреагирует израильское общество.

«Он пошел ва-банк, ему нужно как можно быстрее сменить режим в Тегеране, но если это не получится, он рискует столкнуться с очень неприятными последствиями и эти последствия не ограничатся одной лишь потерей кресла премьера», — резюмировал специалист.