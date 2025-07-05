Европейская служба внешних связей (EEAS) подготовила документ с возможными ограничительными мерами в отношении Израиля. Его представят 9 июля послам стран ЕС. Об этом сообщает портал Euractiv со ссылкой на дипломатические источники.

Среди рассматриваемых мер — частичная или полная приостановка действия Соглашения об ассоциации с ЕС, ограничение торговли, санкции против израильских чиновников, военных и поселенцев. Также обсуждается введение эмбарго на поставки оружия и приостановка научно-технического сотрудничества.

Источники издания отмечают, что шансы на единогласную поддержку наиболее жестких шагов — минимальны. Особенно с учетом позиции Германии, которая остается крупнейшим поставщиком вооружений Израилю в Европе. Наиболее вероятным вариантом называют персональные санкции, подобные тем, что уже ввели Великобритания, Австралия, Канада, Новая Зеландия и Норвегия.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас ранее заявляла, что ЕС может пересмотреть отношения с Израилем на фоне гуманитарной катастрофы в секторе Газа.

Следующее обсуждение ситуации в Газе и возможных санкций намечено на 15 июля. В этот день Израиль должен представить отчет о гуманитарной обстановке.

Ранее Великобритания, Франция и Канада выступили с совместным заявлением, пригрозив принять конкретные меры против Израиля, включая санкции.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал такие заявления «поощрением террора» и обвинил Запад в создании условий для новых трагедий. Он заявил, что война может быть завершена «хоть завтра», если движение ХАМАС капитулирует и отпустит всех пленных.

Новый этап военной кампании Израиля начался в конце мая и получил кодовое название «Колесница Гидеона». Армия Израиля объявила о планах по зачистке территории, разрушению инфраструктуры и последующему контролю над захваченными районами.