Министр иностранных дел Китая Ван И заявил о необходимости немедленного прекращения израильских атак на Газу. По его словам, гуманитарная катастрофа в регионе достигла критической стадии. Об этом он сообщил в Париже на совместной пресс-конференции с французским министром Жан-Ноэлем Барро.

«Атаки Израиля на Газу должны быть прекращены. Необходимо положить конец гуманитарной катастрофе в регионе», — подчеркнул Ван И.

Он также указал, что Китай и Франция, как постоянные члены Совета Безопасности ООН, должны вместе способствовать миру, стабильности и развитию во всем мире. Пекин, по его словам, готов укреплять стратегические связи с Парижем для совместной работы над урегулированием ближневосточного конфликта и войны в Украине.

Китайский министр отдельно обратил внимание на ядерную программу Ирана. Он отметил, что руководство страны придает большое значение отказу от создания ядерного оружия, а Пекин уважает право Тегерана на мирное использование атомной энергии. Ван И осудил удары Израиля по Ирану и выразил готовность поддержать новое соглашение по ядерному досье.

Он также раскритиковал торговую политику некоторых стран, которые, по его словам, используют таможенные пошлины как политическое оружие. По мнению Ван И, такие меры подрывают международную стабильность и нарушают принципы справедливой торговли.

Французский министр Жан-Ноэль Барро, в свою очередь, заявил, что Франция рассчитывает на активную роль Китая в урегулировании конфликта между Россией и Украиной. Он подчеркнул, что дипломатия остается единственным путем к решению ядерного вопроса Ирана, и призвал Пекин содействовать возобновлению переговоров и взаимодействию Ирана с МАГАТЭ.