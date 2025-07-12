Президент Сирии Ахмед аш-Шара прибыл в Азербайджан с официальным визитом. Об этом сообщило сирийское государственное агентство SANA.

Издание Report уточняет, что сирийский лидер прилетел в Международный аэропорт имени Гейдара Алиева, где его встретили заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев и другие официальные лица.

В аэропорту для встречи был выстроен почетный караул и размещены флаги обеих стран.

По данным азербайджанского издания Minval, визит носит рабочий характер. Это первая поездка аш-Шара в Азербайджан в должности президента.

В мае он принимал в Дамаске азербайджанскую делегацию во главе с заместителем премьер-министра Самиром Шарифовым. Тогда стороны обсудили развитие двусторонних отношений, региональные процессы и экономическое сотрудничество.

Ранее, в апреле, на полях дипломатического форума в Анталье президент Азербайджана Ильхам Алиев и Ахмед аш-Шара провели первую двустороннюю встречу.

По информации Middle East Eye, обсуждались возможные шаги по участию Азербайджана в восстановлении энергетического сектора Сирии. Дамаск выразил заинтересованность в привлечении государственной нефтяной компании SOCAR к проектам на северо-востоке страны.

По данным издания, речь шла о разработке сирийских нефтегазовых месторождений, а также о строительстве инфраструктуры для восстановления отрасли.

На прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Ильхам Алиев выразил готовность оказать Сирии любую поддержку в вопросах, связанных с природным газом.