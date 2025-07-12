ПОЛИТИКА
1 мин чтения
Баку встречает сирийского лидера
Президент Сирии Ахмед аш-Шара прибыл в Азербайджан с первым официальным визитом, на фоне растущих контактов по восстановлению сирийского энергетического сектора
Баку встречает сирийского лидера
Ахмед аш-Шара и Ильхам Алиев / AA
12 июля 2025 г.

Президент Сирии Ахмед аш-Шара прибыл в Азербайджан с официальным визитом. Об этом сообщило сирийское государственное агентство SANA.

Издание Report уточняет, что сирийский лидер прилетел в Международный аэропорт имени Гейдара Алиева, где его встретили заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев и другие официальные лица.

В аэропорту для встречи был выстроен почетный караул и размещены флаги обеих стран.

По данным азербайджанского издания Minval, визит носит рабочий характер. Это первая поездка аш-Шара в Азербайджан в должности президента.

В мае он принимал в Дамаске азербайджанскую делегацию во главе с заместителем премьер-министра Самиром Шарифовым. Тогда стороны обсудили развитие двусторонних отношений, региональные процессы и экономическое сотрудничество.

Ранее, в апреле, на полях дипломатического форума в Анталье президент Азербайджана Ильхам Алиев и Ахмед аш-Шара провели первую двустороннюю встречу.

По информации Middle East Eye, обсуждались возможные шаги по участию Азербайджана в восстановлении энергетического сектора Сирии. Дамаск выразил заинтересованность в привлечении государственной нефтяной компании SOCAR к проектам на северо-востоке страны.

По данным издания, речь шла о разработке сирийских нефтегазовых месторождений, а также о строительстве инфраструктуры для восстановления отрасли.

На прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Ильхам Алиев выразил готовность оказать Сирии любую поддержку в вопросах, связанных с природным газом.

СвязанныеTRT Global - Азербайджан протянул Сирии руку помощи
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us