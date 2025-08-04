Россия ответственно относится к вопросам, связанным с ядерной тематикой, но не желает втягиваться в полемику по этому поводу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение Дональда Трампа направить американские подводные лодки ближе к российским границам.

«Вы знаете, что Россия занимает ответственную позицию. Позиция президента Путина прекрасно известна. Россия очень внимательно относится к тематике ядерного нераспространения. И, конечно, мы считаем, что все должны быть весьма и весьма аккуратны с ядерной риторикой», — подчеркнул Песков.

Он напомнил, что американские подлодки постоянно несут боевое дежурство, поэтому сам факт передислокации не является чем-то исключительным. Тем не менее Москва не намерена втягиваться в обсуждение этого шага.

«Очень аккуратно относимся к любым заявлениям, связанным с ядерной проблематикой», — добавил представитель Кремля.

По словам Пескова, текущая ситуация не говорит об эскалации между Россией и США. Он подчеркнул, что Москва исходит из главного принципа: в ядерной войне не может быть победителя.