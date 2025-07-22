Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил на открытом заседании Совета Безопасности, посвященном мирному урегулированию конфликтов. Заседание проходило под председательством вице-премьера и главы МИД Пакистана Мухаммада Исхака Дара.

В центре его выступления оказалась ситуация в Газе. Гутерриш предупредил, что в секторе «голод стучится в каждую дверь», а система гуманитарной помощи фактически перестала работать.

«Недоедание достигло критической черты. В Газе нет безопасных зон, нет гарантий для доставки помощи. На фоне израильских военных операций и новых приказов об эвакуации ситуация только ухудшается», — сказал он.

Генсек выразил тревогу по поводу ударов по складам гуманитарных организаций, включая объекты ВОЗ и Управление ООН по обслуживанию проектов. Он подчеркнул, что координаты этих зданий были заранее переданы сторонам конфликта, а сами объекты подлежат защите согласно международному гуманитарному праву.

Гутерриш напомнил, что ООН создавалась для предотвращения войн, и что Совбез должен оставаться основой глобальной архитектуры безопасности. Он отметил, что мир сегодня охвачен конфликтами — от Газы до Украины, от Судана до Мьянмы — и во многих случаях международное право нарушается безнаказанно.

В качестве примера успешного дипломатического усилия он привел зерновую сделку по Черному морю, заключенную при посредничестве ООН и Турции.

Гутерриш также призвал к реформе Совбеза, чтобы он отражал современные реалии и стал более прозрачным и подотчетным. Он подчеркнул необходимость укрепления сотрудничества с региональными организациями и напомнил о важности соблюдения Устава ООН.

«Отмечая 80-летие нашей Организации, мы должны подтвердить верность многостороннему подходу и дипломатии во имя мира», — заключил он.