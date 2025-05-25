Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл в воскресенье вечером встречу с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом в Стамбуле.

В ходе пресс-конференции президент Эрдоган отметил, что Анкара и Исламабад продолжат прилагать усилия для увеличения объема товарооборота до 5 млрд долларов, а также подчеркнул важность сотрудничества в сферах энергетики, транспорта, обороны и образования. Отдельно была отмечена необходимость координации усилий в борьбе с терроризмом, в частности, в области разведки и обмена данными.

Переговоры прошли в закрытом режиме в рабочем офисе Долмабахче. Стороны обсудили также процесс сотрудничества в рамках Высшего совета стратегического сотрудничества. Последнее заседание этого совета состоялось в феврале в Исламабаде с участием президента Эрдогана. На этот раз, помимо международной и региональной повестки, внимание уделили и оборонному сотрудничеству.

В тот же день министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер встретился с командующим сухопутными войсками Пакистана фельдмаршалом Сайедом Асимом Муниром. Во встрече также участвовал генерал Сельчук Байрактароглу, командующий сухопутными войсками ВС Турции.