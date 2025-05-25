ТУРЦИЯ
1 мин чтения
Анкара и Исламабад укрепляют союз
Президент Эрдоган принял в Стамбуле пакистанского премьера Шарифа. Отдельно прошла встреча военных руководителей: министра обороны Яшара Гюлера и командующих сухопутными войсками Турции и Пакистана — Сельчука Байрактароглу и Сайеда Асима Мунира
Анкара и Исламабад укрепляют союз
/ AA
25 мая 2025 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провёл в воскресенье вечером встречу с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом в Стамбуле.

В ходе пресс-конференции президент Эрдоган отметил, что Анкара и Исламабад продолжат прилагать усилия для увеличения объема товарооборота до 5 млрд долларов, а также подчеркнул важность сотрудничества в сферах энергетики, транспорта, обороны и образования. Отдельно была отмечена необходимость координации усилий в борьбе с терроризмом, в частности, в области разведки и обмена данными.

Переговоры прошли в закрытом режиме в рабочем офисе Долмабахче. Стороны обсудили также процесс сотрудничества в рамках Высшего совета стратегического сотрудничества. Последнее заседание этого совета состоялось в феврале в Исламабаде с участием президента Эрдогана. На этот раз, помимо международной и региональной повестки, внимание уделили и оборонному сотрудничеству.

В тот же день министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер встретился с командующим сухопутными войсками Пакистана фельдмаршалом Сайедом Асимом Муниром. Во встрече также участвовал генерал Сельчук Байрактароглу, командующий сухопутными войсками ВС Турции.

Истории
Комбинированный налет на Украину
Комбинированный налет на Украину
Украину ждет кровавое лето
Украину ждет кровавое лето
Суд встал на сторону Гарварда
Суд встал на сторону Гарварда
Германия запретит беженцам привозить детей
Германия запретит беженцам привозить детей
Брюссель уговорил — Вашингтон подождет
Брюссель уговорил — Вашингтон подождет
Израиль испугался сближения Сирии и США
Израиль испугался сближения Сирии и США
Трамп доволен переговорами с Ираном
Трамп доволен переговорами с Ираном
Украина бьет по химзаводам РФ
Украина бьет по химзаводам РФ
Мальта признает Палестину
Мальта признает Палестину
Кто выключает Францию?
Кто выключает Францию?
Трамп: «Путин совершенно сошел с ума!»
Трамп: «Путин совершенно сошел с ума!»
Посол США: мы, Турция и страны Залива — «плечом к плечу» с новой Сирией
Посол США: мы, Турция и страны Залива — «плечом к плечу» с новой Сирией
В МИД Германии потребовали срочных мер по Газе
В МИД Германии потребовали срочных мер по Газе
Трамп испугался китайских студентов?
Трамп испугался китайских студентов?
Вертолет Путина попал в окружение беспилотников
Вертолет Путина попал в окружение беспилотников
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us