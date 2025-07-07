Россия усиливает авиаудары по Украине. Как подсчитали СМИ, в июне российская армия выпустила по территории страны 5 438 беспилотников — это стало абсолютным рекордом с начала войны в 2022 году. Помимо этого, в том же месяце Москва выпустила по Украине 239 ракет, что почти в два раза больше, чем месяцем ранее.

Одна из самых массированных атак произошла в ночь на 23 июня. В Киеве погибли по меньшей мере 8 человек, десятки получили ранения. А затем и в ночь на 29 июня: Россия использовала для удара по стране 477 дронов и 60 ракет разных типов. При выполнении боевой задачи погиб пилот F-16 подполковник Максим Устименко.

В том же месяце в мэрии российской столицы отчитались: «Выпуск беспилотников на оптоволокне в России растет, и сегодня предприятия могут производить сотни тысяч подобных дронов в месяц, полностью удовлетворяя любые потребности Вооруженных сил».

Названные мэрией цифры требуют дополнительной оценки, но СМИ допускают: Москва действительно может запускать до 1000 дронов и ракет в день.

Как Кремлю удалось нарастить производство дронов, где страна берет запчасти и чем на эти атаки ответят в Киеве — об этом TRT на русском поговорил с главой Всеукраинской организации «Украина в НАТО» Юрием Романюком.

— Откуда у России такое количество беспилотников?

— Однозначный ответ может быть, пожалуй, только у украинской разведки. Мы же можем только сделать логические предположения на основе имеющих данных. И ситуация действительно выглядит странно.

После уничтожения всех известных Израилю заводов по производству «Шахедов» и других беспилотных систем в Иране интенсивность российских атак не снизилась. Эти заводы производили узлы для крупной сборки в самой России: двигатели, навигационные приборы и прочее.

Россия, конечно, наладила собственное производство: несколько заводов работают в Поволжье — в Татарстане, Башкортостане и других регионах. Они совершенствуют дроны, добавляют искусственный интеллект, более современную оптику и навигацию, а также собственные узлы.

Но, очевидно, после ударов Израиля по Ирану и уничтожения украинскими силами ряда заводов в России количество атак должно было снизиться. А на практике в один день запускается меньше сотни, а через несколько дней — волна в 400-550 дронов.

— Какое этому может быть объяснение?

— Вариантов несколько. Можно предположить, что россияне собирают дроны в течение нескольких дней и затем наносят массированный удар. Но если посмотреть в разрезе месяца, цифры обратные: в июне — 5300 запусков, тогда как в марте было около 4000. А ведь удары по Ирану начались в середине июня.

Если объем атак не снижается, значит, или в России были большие запасы комплектующих, или они получают их не из Ирана. Возможно, из других стран. То есть удары по Ирану на российское производство не повлияли напрямую.

Можно сделать следующий вывод: Россия наладила логистику, не завязанную исключительно на Иран. Но чтобы это подтвердить, нужно следить за динамикой. Если в июле число запусков останется на высоком уровне, значит, поставки идут откуда-то еще. Если упадут, значит, был складской резерв и удары по Ирану все же дали эффект.

Пока нет ясности: либо они «доедают» старые запасы, либо вообще не зависят от Ирана.

— Как это можно выяснить?

— Американская разведка, к сожалению, сейчас не помогает Украине — Трамп запретил такие программы, чтобы угодить Кремлю. Поэтому украинцам самим нужно узнавать, кто поставляет России компоненты. Когда Киев выяснит происхождение этих дронов, эту информацию необходимо сделать публичной: требовать санкций, давления, озвучивать на всех уровнях.

Но факт остается фактом: даже в сбитых «Шахедах», российских ракетах, ВСУ находят свежие микросхемы, чипы, узлы — с маркировкой стран НАТО, США, Европы. С датами выпуска 2025 года.

Санкции не работают. Россия продолжает закупать через альтернативные цепочки, и никто им не мешает. «Шахеды» в России не заканчиваются.

Более того, страны БРИКС на последнем саммите осудили не атаки России на Украину, а украинские удары — по территории России. Хотя на саммите не было ни Владимира Путина, ни Си Цзиньпина — тем не менее приняли резолюцию. Это многое говорит о реальности, в которой мы живем.

Но я повторю: сейчас делать окончательные выводы рано. Надо смотреть, что будет в июле. Если число ударов резко упадет — значит, были склады, и они опустели. Если нет — значит, Иран тут вообще ни при чем, и у России есть гарантированные поставки из других источников.

— Как защититься от «Шахедов»?

— Используются системы ПВО ближнего действия. Высокие комплексы их не видят — дроны летят низко, 100–200 метров. Срабатывает в основном звуковое наведение. Немецкие «Гепарды» помогают, если попадают в радиус — они эффективны.

Также используются немецкие зенитные системы с автоматическими пушками, стреляют осколочными снарядами. Есть случаи, когда украинские БПЛА сбивали российские дроны в воздухе — подлетают, срабатывает заряд, и осколками поражает цель.

Кроме того, Минобороны разрешило частным владельцам спортивных самолетов устанавливать пулеметы и сбивать дроны. Но тут есть риск дружественного огня.

Используются также ПЗРК, мобильные группы на автомобилях с крупнокалиберными пулеметами и прожекторами. Но россияне начали красить дроны в черный цвет — на фоне неба их сложно засечь.

Бывают дни, когда Украина сбивает до 90% этих дронов — и это огромный успех.

— Что этим обстрелам может противопоставить Украина?

— У страны есть дальнобойные ракеты — «Нептун», новые баллистические ракеты, БПЛА, которые могут долетать на расстояние до 3000 км. То есть, проблем с дальностью нет. Проблема в количестве: способна ли Украина производить хотя бы по одной ракете в сутки? Это уже был бы прогресс.

Сейчас ведется работа с западными партнерами. Германия и Британия разрабатывают собственный «европейский Тамагавк» — крылатую ракету с дальностью до 2500 км. Украина участвует в этом проекте. Также при помощи дружественных стран развивается производство БПЛА. Есть десятки украинских производителей, которые уже делают дальнобойные дроны, в том числе собственные версии «шахедов».

Россия не хочет останавливаться — Украине остается только обороняться и защищать свою территориальную целостность.