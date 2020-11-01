После убийства в пригороде Парижа много сообщений о давлении властей на чеченцев, живущих во Франции. Это фейки или правда?

- Там начался откровенный террор в отношении чеченцев. Людей похищают и забирают прямо из своего дома, на детей наставляют оружие. Все это происходит в наилучших традициях полицейских спецопераций.

А Вы сейчас говорите о каком-то конкретном случае?

- Да их полно. Там такая информация отовсюду из Франции поступает. Везде в чеченских группах эта информация есть. Там и голосовые сообщения, видео выбитых дверей. Там описывают, как это происходило. То есть на рассвете выламывают дверь, врываются с оружием, в бронежилетах. При этом, разумеется, все напуганы. Они забирают человека и через два 2-3 часа просто отпускают. При этом никаких обвинений, ничего. Ну это такое направленное запугивание, понимаете? Откровенный террор.

А зачем французским властям запугивать чеченцев, живущих в этой стране?

– Я не могу знать точно. Но я думаю, что это такая предвыборная кампания Макрона, когда он пытается на таком «исламофобском» и «античеченском» коне заехать в эту предвыборную кампанию 2022 года. По всей видимости, он решил заручиться поддержкой людей праворадикальных взглядов, посчитав, возможно, обоснованно, а, возможно, ошибочно, что эти взгляды в стране сейчас превалируют во французском обществе. Надеюсь, что это не так. Но нам остается только надеяться.

В таком случае есть ли сомнения, что уроженец Чечни, которого обвиняют в убийстве школьного учителя, действительно стоит за этим преступлением? Такую версию обсуждают среди чеченцев, живущих во Франции?

- У меня нет сомнений в том, что за преступлением стоит этот парень. Но здесь вопрос в другом. Узнай сегодня политическая элита Франции, что этот парень собирается совершить то, что он совершил, остановили бы они его? Или не стали бы? Я не стану отвечать на этот вопрос. Пусть каждый сам для себя решит, проанализировав то, что происходит во Франции.

Как Вы относитесь к тому, что недавно президент Франции Эммануэль Макрон общался со своим российским коллегой Владимиром Путиным и попросил его помочь стране в борьбе с терроризмом? Значит ли это, что борьба будет вестись именно против чеченцев?

– Относиться к этому можно только негативно. Такое сближение Макрона с Путиным вызывает смех. А ведь только недавно было отравление Навального химическим оружием, только что были заявления Макрона о недопустимости применения химического оружия, что нужно вводить санкции. Сам Макрон по сути слил журналистам приватный разговор с Путиным. То есть это все было вот сейчас. И тут на тебе – на такой античеченской волне идет сближение. И самое интересное, что делаются заявления, что нужно бороться с исламским радикализмом. Это ведь предполагает огромное количество мусульман разных национальностей. Непонятно, с кем в этой ситуации Макрон хочет бороться – против каких именно мусульман, против какой нации. К сожалению, мы вынуждены констатировать, что чеченцы стали евреями 21 века. Я имею в виду, самым преследуемым народом.

Как лично Вы, и другие чеченцы, живущие в Европе, относятся к убийству выходцем из Чечни французского учителя?

– В целом общее мнение большинства – мы сожалеем о случившемся. При этом, мы, конечно же, можем встретить крайние взгляды, не без этого. Но надо отметить, что эти крайние взгляды есть как в одну сторону, так и в другую. Мы видим ту же крайность со стороны властей Франции. Когда они пропагандируют дискриминацию детей в школах, они откровенно пропагандируют исламофобию в школах. Здесь не нужно воспринимать мусульман как чужих, приезжих. Да, чеченцы тут в основном беженцы, но речь идет и о коренных жителях Франции – 6 или 7 миллионов человек. И вместо того, чтобы как-то примирить общество, они пытаются сделать мусульман изгоями, врагами. Хотят заставить их быть такими мусульманами, какими их хотелось бы видеть Макрону.

Что Вы имеете в виду?

- Ну вот как в России Путин ввел понятие «традиционный ислам». Также вот и Макрон пытается сделать.

Если говорить о карикатурах на пророка Мухаммада, то во Франции говорят, что «свобода слова», даже касающаяся вопросов религии, – это основная ценность этой страны. Как можно относиться к такой позиции?

– Это словесная эквилибристика. Если они утверждают, что карикатура на любую тему является их ценностью, то пусть они попробуют высмеять темнокожих людей, пусть попробуют высмеять холокост или же геноцид армян, который они признали совсем недавно. Мы же понимаем, что ничего из этого не будет сделано. Что если даже кто-то попытается это сделать, он будет предан суду во Франции и что будет большое общественное осуждение за такое явление. Поэтому это все ложь. Мы понимаем, что с этой темой просто играют, пытаются под свободой слова прикрыть по сути дискриминацию мусульманского меньшинства во Франции.

Каким образом они это делают?

– Вы просто вдумайтесь, что делал этот преподаватель, которого сейчас возводят в лик святых. Он в школе детям говорил: «Я сейчас буду оскорблять вас, а вы, если не хотите этого видеть, выйдите из класса. А мы с остальными детьми вас пооскорбляем». Мы можем хотя бы представить себе подобное в школах в любой другой стране? Мы можем себе представить, что этот учитель сказал бы темнокожим детям, чтобы они вышли из класса, потому что он будет оскорблять их расу? Если это не дискриминация, то ее вообще не существует.

Понятно, что обстановка вокруг чеченской общины во Франции ухудшилась после убийства школьного учителя. Но совсем недавно был другой крупный конфликт, когда десятки чеченцев подрались с арабами в городе Дижон. Как себя вели власти после этого инцидента?

- Конфликт в Дижоне начался после избиения наркоторговцами чеченского подростка, живущего в этом городе. А те столкновения, которые происходили в этом городе, они тоже были не от чеченцев. Это не наши ребята жгли машины, не они вышли на улицы с оружием в руках, но виновными в этой ситуации сделали именно чеченцев. Это был такой первый звоночек, после которого было понятно, что власть повернулась к нам не той стороной. Затем одновременно похожие события происходили в городе Ницца. Там мэр города сделал шовинистические высказывания.

А что в Ницце произошло?

- Там тоже был конфликт наркоторговцев с чеченцами. Опять-таки сделали виновными нашу сторону. А мэр города даже заявил, что чеченцы – криминальный народ и что якобы они оспаривают сферу влияния в наркобизнесе. Это откровенная ложь, потому что чеченцы там ни в какой наркобизнес не влезают. Здесь, по моему мнению, в какое-то время был на некий статус кво. Ведь эта ситуация с наркоторговлей, она во Франции уже на протяжении долгих десятилетий. И понятно, что там наркомафия в завязке с властью. По всей видимости, когда наркомафия не смогла справиться с чеченцами, то в борьбу уже вступила власть.

Известны ли какие-то еще случаи?

Была вопиющая ситуация в городе Сен-Дизье. Там произошел конфликт между ингушом и выходцем из Северной Африки. Ингуш получил какие-то травмы черепно-мозговые. В результате, когда туда на подмогу приехали его родственники и друзья, задержали 16 человек. И из них только двое чеченцев. Но министр внутренних дел Франции выступил с речью, в которой сказал, что чеченцы занимаются беспределом и что он обратится к миграционной службе, чтобы они не давали нам убежище на территории Франции. И это был уже такой явный сигнал о том, что против нас плохо настроены.