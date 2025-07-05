Католическая церковь сделала первый шаг к решению проблемы, которая в течение многих лет подрывала ее авторитет. Папа римский Лев XIV назначил нового председателя Папской комиссии по защите несовершеннолетних — им стал французский архиепископ Тибо Верни.

59-летний Тибо Верни останется архиепископом французского города Шамбери и одновременно возглавит комиссию, созданную в 2014 году папой Франциском после волны скандалов о сексуальном насилии в католической среде.

Эти скандалы нанесли серьезный удар по моральному авторитету Ватикана, привели к уголовным делам, расследованиям и отставкам высокопоставленных епископов.

Верни подчеркнул важность справедливого распределения ресурсов, чтобы каждая епархия, вне зависимости от размера и страны, могла гарантировать защиту детей.

Он сменит 81-летнего кардинала Шона О’Мэлли, который возглавлял комиссию с момента ее создания. Несмотря на достижение пенсионного возраста, он продолжал работу до последнего и стал ключевой фигурой в антикризисной политике церкви.

Комиссию не раз критиковали за неэффективность. В 2023 году один из советников покойного папы Франциска покинул ее в знак протеста.

Верни вошел в состав комиссии два года назад по приглашению Франциска. Он активно занимался реформами в этой сфере во Франции и считается сторонником жестких системных изменений.