ВОЙНА В УКРАИНЕ
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США оставили Украину без разведданных?
Вслед за прекращением военной помощи Вашингтон прекратил делиться с Киевом разведданными
США оставили Украину без разведданных?
/ AP
5 марта 2025 г.

США прекратили передачу разведданных Украине, что может серьезно затруднить возможности Киева по нанесению ударов по российским войскам, сообщает Financial Times со ссылкой на официальные источники.

Издание утверждает, что два чиновника подтвердили заморозку каналов передачи разведданных Вашингтоном. При этом США продолжает делиться разведданными о России и Украине со своими ближайшими союзниками, включая Великобританию, пишет FT.

Журналистка Fox News Джеки Хайнрих отметила, что директор ЦРУ Джон Ли Рэтклифф «негласно» подтвердил эту информацию, заявив, что США «взяли паузу на фронте разведки» для обеспечения глобального мира и «призыва всех к ответу».

При этом, по данным Bloomberg от источника в Киеве, обмен информацией с американской разведкой продолжается.

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