Индия и Тайвань стали основными направлениями экспорта российской нафты в июне. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные трейдеров и платформы LSEG. Рост спроса и низкие цены сделали российское сырье привлекательным для азиатского рынка.

Нафта используется как базовое сырье в нефтехимии — для производства олефинов, ароматических углеводородов, пластиков и синтетических материалов. С момента введения Евросоюзом в феврале 2023 года санкций на импорт нефтепродуктов из России экспортные потоки были переориентированы на страны Азии, а также Бразилию и государства Африки.

В июне поставки нафты из России в Индию снизились на 5% по сравнению с маем и составили около 250 000 тонн. По итогам первого полугодия Индия получила более 1,4 млн тонн российского сырья. Основные порты приема — Хазира, Мундра и Сикка, где расположены крупные нефтехимические предприятия.

Часть объемов Индия заменила поставками из ОАЭ, однако на фоне введенного ЕС ценового потолка российская нафта оказалась более конкурентоспособной.

Экспорт нафты из российских портов в Тайвань также резко вырос — в июне объем удвоился и достиг 234 000 тонн. За первые шесть месяцев 2025 года Тайвань импортировал 1,27 млн тонн.

Среди других ключевых направлений поставок в июне — Сингапур, Малайзия и Китай.

На фоне эскалации конфликта между Ираном и Израилем несколько танкеров, погрузивших в июне около 300 000 тонн нафты, выбрали альтернативный маршрут через юг Африки, обогнув мыс Доброй Надежды. Об этом свидетельствуют данные судового трекинга.

Трейдеры начали избегать традиционного маршрута через Суэцкий канал еще в декабре 2023 года из-за атак движения хуситов на суда, следующие через Красное море. С тех пор обходной маршрут используется все чаще.