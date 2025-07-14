Представители стран Европейского союза рассчитывают в понедельник, 14 июля, согласовать очередной, 18-й по счету, пакет санкций против России. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на четыре осведомленных источника.

Среди ключевых новшеств — понижение предельной цены на российскую нефть. Согласно проекту, стоимость будет устанавливаться на уровне на 15% ниже средней рыночной цены сырой нефти за последние шесть месяцев. Это означает, что начальная предельная цена может составить примерно $47 за баррель вместо действующих $60.

Если страны ЕС окончательно согласуют пакет в понедельник, то официальное утверждение мер состоится на следующий день — 15 июля — на встрече министров иностранных дел в Брюсселе.

Все элементы санкционного пакета уже согласованы, но у одной из стран, по данным агентства, остались «технические оговорки» по поводу механизма ограничения. Словакия подтвердила готовность поддержать меры, но настаивает на гарантиях от Еврокомиссии в контексте предстоящего сокращения поставок российского газа.

Как отмечает Reuters, обсуждение понижения потолка цен активизировалось на фоне нестабильности мирового нефтяного рынка, вызванной израильско-иранским конфликтом. Цены временно поднимались до $80 за баррель, но затем вновь опустились.

В России считают эти меры неэффективными. По словам вице-премьера Александра Новака, ранее установленный предел в $60 не оказал влияния на экспорт и экономику страны.

«Это означает, что установите хоть ноль — все равно это не будет влиять», — заявил он.