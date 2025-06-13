Член Палаты представителей США Салуд Карбахал потребовал от министра обороны Пита Хегсета уйти в отставку во время бурного обмена репликами на слушаниях Комитета по вооруженным силам в четверг.

Конгрессмен-демократ от Калифорнии, служивший в резерве морской пехоты, назвал главу Пентагона «позором для этой страны». «Члены Конгресса от обеих партий призывали к вашей отставке. Вам просто следует убираться к черту и позволить кому-то компетентному возглавить этот департамент», - сказал Карбахал.

Острый конфликт разгорелся после того, как Карбахал подверг министра жесткой критике по ряду вопросов, включая развертывание морских пехотинцев в Лос-Анджелесе, утечку информации в мессенджере Signal и российское вторжение в Украину.

Конгрессмен выразил «серьезную обеспокоенность» по поводу развертывания войск в Лос-Анджелесе, назвав это «политическим театром». Когда Карбахал спросил Хегсета, считает ли тот политическую лояльность Трампу требованием для службы в армии, министр ответил: «Конгрессмен, вы знаете, какой это глупый вопрос».

Хегсет вместе с председателем Объединенного комитета начальников штабов Дэном Кейном представляли бюджетный запрос Пентагона на 2026 финансовый год. Ранее министр уже сталкивался с напряженными обменами мнениями в комитетах Сената от представителей обеих партий из-за задержки с представлением бюджета, поддержки администрации Украине и внимания Трампа к Гренландии.

Сенатор Крис Кунс отметил: «Это официально самое позднее представление бюджета в современную эпоху».