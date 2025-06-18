Агентство гражданской обороны Газы сообщило, что в среду в результате израильского обстрела в секторе погибли 33 человека. Согласно заявлению, 11 из них в момент удара пытались получить гуманитарную помощь.

Представитель агентства Махмуд Бассал сообщил AFP, что 11 человек были убиты и более 100 ранены «после того, как оккупационные силы открыли огонь и выпустили несколько снарядов по тысячам людей», собравшихся в очереди за едой в центре Газы.

Израильские военные оправдали огонь по толпе палестинцев наличием «группы подозрительных лиц», которые, по словам военных, представляли для израильской армии «потенциальную» угрозу.

На Западном берегу ситуация также обострилась. Израильские силы убили 21-летнего палестинца и арестовали как минимум 60 человек во время ночных рейдов во вторник в различных городах, включая женщину, детей и бывших политических заключенных. Палестинское правительство объявило, что на этой неделе израильские силы арестовали на оккупированных территориях 160 человек.

Агентство ВАФА сообщило, что десятки палестинских домов в окрестностях Дженина были превращены в военные точки после насильственного выселения их жителей. В то же время несколько палестинских деревень были заблокированы земляными валами.

ООН осудила израильскую схему доставки помощи после полной 11-недельной блокады, назвав ее недостаточной, опасной и нарушающей гуманитарные принципы. Израиль утверждает, что среди мирных жителей якобы прячутся члены ХАМАС, однако видео и фотосвидетельства опровергают эту версию: на материалах видно, что израильские военные намеренно обстреливают невинных и безоружных жителей.