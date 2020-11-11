Многие уже в курсе, что притворяться коронавирус любит больше всего простудой и гриппом, – этим он уже никого не удивит. Поэтому мы не будем подробно на этом останавливаться, приведем только несколько случаев переболевших (все истории от реальных людей, подписчиков д-ра Билала).

Женщина, 46 лет: «Болела около 2 недель. Сначала были симптомы кашель и температура 37, через 3 дня наступило улучшение, затем резкое ухудшение – на КТ двусторонняя пневмония, плюс ужасная слабость и одышка. Затем потихоньку на спад все пошло. Обоняние, кстати, сохранилось. Самый главный симптом – невыносимая одышка».

Женщина, 26 лет, терапевт: «Первые 2 дня Т 38,5. На 3-й день 37 и больше не поднималась. Сильная головная боль, боль в глазных мышцах, сильная слабость, першение в горле. На 5-й день пропало обоняние и вкус. На 8-й день сделала КТ, все ок. На 6-й день чувствовала себя прекрасно. В итоге на 9-й день уже вышла на работу. Обоняние вернулось спустя 2 недели. Но периодическая слабость была в течение месяца».

Мужчина: «Подтвержден ковид. Температура держалась около 9 дней, снизилась до нормы только сегодня. Слабость, головокружение, головная боль. Обоняние не терялось. А у жены обоняние пропадало дня на 4».

Девушка, 21 год: «Температура 37. Головные боли. Боли в подвижных веках, и кости лица болели, как при гайморите. Слабость. Потеря обоняния. Головокружение и иногда тошнота. Кашель (покраснение горла). Заложенность носа. Болела в течение недели с лишним, по сей день обоняние не вернулось, остальных симптомов нет. Обоняние не возвращается уже месяц, получается».

Девушка, 21 год: «Заболела 15 июля, сопровождалось субфебрильной температурой, через 2 дня пропало обоняние и осязание, через 2 недели все вернулось. Протекала болезнь со слабостью, тошнотой, головокружением. КТ и рентген ничего не показали, то есть, легкие не поражены, а результат теста положительный».

Что выдает врага?

Держу пари – на вопрос о самом типичном симптоме коронавируса читатель ответит: «Потеря обоняния и вкуса». И, в принципе, окажется прав, ибо потеря обоняния составляет 79% всех симптомов.

А еще у него может не быть предателей, то есть симптомов. Если это бессимптомная форма болезни. Она составляет не менее 40–45% от всех инфицированных. Болезни нет, но вирус есть, и носитель продолжает заражать окружающих, даже не догадываясь об этом. Вот почему так важно соблюдать медицинские предписания – носить маски, соблюдать дистанцию, обеззараживать предметы и т. д.

Девушка, 20 лет: «Симптом один: отсутствие вкуса и запаха в течение 6-7 дней. Состояние было стабильно хорошее, вообще не понимала, что болею коронавирусом».

Девушка, 27 лет: «На неделю пропало обоняние, была слабость сильная, потливость, легкий кашель, температуры не было».

Мужчина: «Заболел в мае. Первые 2-3 дня нос был очень чувствительный, как при гриппе. Текла из носа вода. Потом вода прекратилась через 2-3 дня. Больше других симптомов не было, кроме потери обоняния и из-за этого вкуса. Обоняние появилось где-то через 3-4 недели. Никак не лечился».

Женщина, 30 лет: «…В какой-то момент я почувствовала, что потеряла обоняние и не чувствую вкус к еде… Анализ на ковид за недели 2 до этого сдавала, отрицательный… Сдала повторно платно, анализ был отрицательный… Так длилось 7-8 дней, больше симптомов никаких, на днях я решила сдать на антитела – положительно, то есть все-таки перенесла… Ни температуры, ни кашля не было…».

Если попытаться выделить наиболее типичные признаки коронавируса, то они будут примерно такими:

- Пониженная насыщенность крови кислородом (признак массивного поражения легких)

- Потеря способности ощущать вкус и запах (в среднем на 8 дней, но у примерно ~11% людей проблемы с обонянием остаются даже спустя 4 недели)

- Резкая одышка, возникающая буквально на ровном месте

- Отсутствие насморка – он может быть, однако случается очень редко

- У детей кашель и одышка наблюдаются реже, чем у взрослых, зато чаще встречаются проблемы с желудочно-кишечным трактом: потеря аппетита, диарея, рвота

Раскрыть все карты

Самое интересное – маски COVID-19. Зачастую он протекает не как респираторная, но больше как сердечно-сосудистая болезнь. Вирус может заражать клетки эндотелия, которые выстилают сосуды и защищают от повреждений кровеносную систему. Такая версия объясняет тромбозы, воспаление сердца, инсульты, повреждение почек и отечность мозга, которые характерны для COVID-19, но не характерны для большинства других инфекций.

Женщина: «У мужа до конца нет обследования, суточный хелтер не ахти… Аритмия серьезная, по ночам остановка дыхания вперемешку с чем-то вроде судорог, но мышцы не в тонусе (невролог исключает эпилепсии, говорит, что скорее сердечный ритм нарушается), гемоглобин 183...».

Парень, 23 года: «Поднялось давление 160/110, болели глаза сильно и голова, ночью поднялась температура до 38, держалась 3 дня. Вызвал скорую по сигнальному талону, попал в больницу. Обострилось все в ухо – полностью перекрыло, обоняние пропало полностью и вкусовые качества, легкие полностью были здоровы. Переболел в легкой форме, все, что выше диафрагмы – просто потоотделение бешеное, как из ведра в течение 14 дней. А обоняние на 20-й день пришло, но уже прошло месяца 2, обоняние вернулось, но не такое, как раньше, чувствую слабо все: и запахи, и вкус, а еще что-то с половой системой».

Девушка, 19 лет: «Признаки: температура 38, ужасная слабость, постоянная головная боль и ныла поясница. Болела неделю. Обоняние исчезло в мае и не вернулось до сих пор (август)».

Парень, 21 год: «Высокая температура держалась 3-4 дня 38,5-39. Был сильный кашель (сухой), пропало обоняние и не чувствовал вкусы, сильно ломило кости – так, что даже лежать не мог нормально, но пневмонии не было. Обоняние до сих пор не вернулось. Запах чувствую, если близко к носу поднести что-то и внюхиваться».

Особенности у детей

У детей в ~79% случаев болезнь протекает в легкой форме, но в 4% перерастает в критическое осложнение. По сравнению со взрослыми, у детей вирус значительно реже перемещается в легкие и вызывает пневмонию. В основном заболевание заканчивается на уровне носа, носоглотки и глотки. Односторонняя пневмония фиксируется на компьютерной томографии (КТ) в 26,4% случаев, двусторонняя – в 16% случаев, интерстициальная пневмония – в 9% случаев.

Однако стоит обратить внимание на то, что одно из участившихся осложнений у детей – это развитие MIS-C – мультисистемного воспалительного синдрома, связанного сCOVID-19. Он сильно напоминает собой болезнь Кавасаки.

Первое время врачи крайне недоумевали, почему так выросло число детей с данным диагнозом. Критерии MIS-C: наличие лихорадки + тяжелое состояние с поражением 2 и более органов и систем (без поражения респираторной системы), а также настоящий или недавний положительный результат теста наSARS-CoV-2.

Недавно стало известно, что такой же синдром (MIS-А) встречается и у взрослых, правда, очень редко. У таких пациентов были сердечно-сосудистые, желудочно-кишечные, дерматологические и неврологические симптомы, но не было тяжелых респираторных симптомов.

Парень, 18 лет: «Болел максимум 5 дней. На первый день температура поднялась до 37,5 и опускалась до 35,8. И вот в таком пределе гуляла примерно 8-10 раз. Кашель был слабый, но продолжался около 2-3 месяцев. Думаю, был аллергический и не имеет никакого отношения кCOVID-19. На 2-й день температура пропала, но появилась ровно так же, как и в первый день, на третий. Это продолжалось 5 дней. Самочувствие было 7/10 (временами слабость и сонливость) на протяжении 5 дней в отличие от привычных 10/10. Обоняние не терял.

Мама, 42 года: Болела около 25 дней. Колики в грудной клетке. Потеряла обоняние на 8-10 дней со дня начала температуры. Температура поднималась до 37,5 первые 3 дня (И это несмотря на то, что мама переносит ОРВИ и грипп без температуры всегда, и это очень странно). Затем температура прекратилась.

Было трудно ходить и временами дышать (подозреваю, сатурация была снижена). Не знаю, по какой шкале измеряют антитела, но было около 430 единиц. Сейчас все нормально, и КТ после всех симптомов показало целостность легких. И ещее был сильный кашель около 20-25 дней.

Бабушка, 63 года. Хроническая бронхиальная астма. Постоянно носит баллончик и при первой необходимости пользуется им. Болеть начала примерно в те же дни, что и мама. Кашель без температуры. Болела около 15 дней. Потеря обоняния была в первые несколько дней. Особо не передвигалась, поэтому и не тратила слишком много кислорода в отличие от мамы, которая работала в больнице.

Сестра, 9 лет. Такие же симптомы, как и у меня у моего друга 19-летнего. 1 в 1».

Девушка, 24 года: «Три дня была температура 39, с огромным трудом сбивалась. В первую ночь болела спина очень сильно (а у меня сколиоз), не могла ни лежать, ни сидеть, ночью ходила по дому, под утро уснула только сидя. Не могла ни в телефон, ни в телевизор смотреть. На 4-й день температура спала до 37, но пропало обоняние. В 12 ч ночи около месяца просыпалась от противной слабости в ногах (как будто комары пытаются укусить), спасалась валерьянкой. Спустя месяц нервы и обоняние в порядке, до сих пор есть слегка слабость и потею сильнее прежнего».

Парень, 23 года: «Болел дней 5-6, температура была 4 дня 38-39, не спадала вообще. Болели немного почки, ломота в костях. Еще был «жидкий стул» вначале, пару дней. Как температура спала на 5-й день, примерно, пропало обоняние и вкус. Полностью без обоняния прожил 3 дня, потом в течение недели прошло, и началась нормальная жизнь».

Как видим, один и тот же вирус может вызывать самые разные симптомы и «сценарий» развития болезни. Даже внутри одной и той же весовой категории, возрастной группы, расовой принадлежности довольно широк диапазон «масок», под которыми скрывается враг. Что же нам остается делать? А остается только вооружаться знаниями и делиться ими, а также соблюдать все необходимые меры предосторожности и профилактики.