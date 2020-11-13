Нехватка рабочей силы на российских стройках составляет 40-50%, пишет BFM.Ru ссылаясь на Forbes.

Как отмечает издание, трудовые мигранты не могут приехать в Россию по причине закрытых границ, из-за чего рекордно растут зарплаты рабочих. По данным SuperJob, среднерыночные зарплатные предложения выросли за год на 6-8%.

К примеру, зарплата плиточников в Москве составляет около 150 тысяч рублей в месяц, сварщики и электрогазосварщики могут получать до 160 тысяч рублей. Средние зарплаты по строительным специальностям варьируются от 70 до 80 тысяч рублей. Несмотря на это, россияне на вакантные места, на которых раньше работали трудовые мигранты, не идут.

По словам руководителя исследовательского центра портала SuperJob.ru Натальи Головановой, общее количество вакансий в строительстве этой осенью по отношению к апрелю выросло почти в полтора раза, при этом количество резюме за тот же период выросло кратно меньше – в октябре всего на 10% больше, чем в апреле.

«Дефицит рабочей силы в строительстве вызван не только оттоком мигрантов. Рекрутеры говорили этой весной, что высвободившийся рабочий персонал замороженных объектов строительства устремился в сферу производства. В условиях рыночной нестабильности и повторного усиления противовирусных мер персонал, который трудоустроился на производстве, закрепился на новом месте и в сферу строительства возвращаться не спешит. В Москве мы видим годовой рост зарплатных предложений для строительных компаний в районе 7%», – отметила эксперт.

В июле в Министерстве строительства подтвердили нехватку строителей из ближнего зарубежья. По данным МВД на конец сентября, число работающих в России иностранцев в этом году составляло почти 1,8 млн человек, что на 23% меньше, чем в прошлом году. При этом некоторые работодатели отмечали, что россияне, работающие на низкооплачиваемых должностях, часто бывают гораздо менее эффективными по сравнению с мигрантами с точки зрения производительности труда и еще менее дисциплинированными.

Инвестиционный директор компании «Тринфико» Артем Цогоев пояснил, почему подрядные организации, которые ведут строительство в Москве, предпочитают нанимать нероссиян. «Так просто исторически сложилось. Россияне требуют, во-первых, нормальных жилищных условий, это должны быть не какие-то холодные вагончики. Требуют другие условия по оплате труда, желательно россиян нанимать «вбелую», это существенно дороже, чем нанимать мигрантов», – говорит он.

По словам Цогоева, трудовые мигранты в последнее время теряют интерес к российскому рынку из-за резкого ослабления ее валюты. Они получают зарплату в рублях, который «очень сильно падает по отношению к доллару и к евро».

Девелоперы, опрошенные Forbes, отмечают, что дефицит рабочей силы может повлиять на стоимость недвижимости. Льготная ипотека стимулировала рекордные продажи жилья в сентябре и октябре, но при этом существует риск того, что строить новые квартиры вскоре будет некому. По итогам октября объем предложения квартир в столичных новостройках сократился на 22% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Цены на жилье выросли на 12%.