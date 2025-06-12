ВОЙНА В УКРАИНЕ
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Глава Минобороны ФРГ исключил передачу ракет Taurus Украине
В ходе визита в Киев Писториус опроверг слухи о возможных поставках дальнобойного оружия, несмотря на поддержку инициативы канцлером
Глава Минобороны ФРГ исключил передачу ракет Taurus Украине
/ AP
20 часов назад

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин не рассматривает передачу Украине крылатых ракет Taurus, способных поражать цели на расстоянии до 500 км. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским во время визита в Киев. «Вы задали мне вопрос, рассматриваем ли мы это, я отвечаю вам — нет», — подчеркнул глава Минобороны.

Taurus остаются предметом ожесточенной дискуссии в немецкой политике. Несмотря на то что новый канцлер Фридрих Мерц ранее высказывался за передачу этих ракет Киеву, конкретного решения по этому вопросу правительство ФРГ так и не приняло. Ранее издание Bild сообщало со ссылкой на источники в Берлине, что обсуждение продолжается, но официальный курс остается сдержанным.

Писториус прибыл в Киев 12 июня на фоне эскалации на фронте и усилий европейских лидеров по поддержке Украины. Он заявил, что его визит демонстрирует неизменную поддержку со стороны Германии, которая остается вторым по объему военным донором Украины после США. По словам министра, цель — усилить обороноспособность Киева и его позиции в переговорах с Москвой.

Несмотря на отказ по Taurus, Берлин продолжает расширять военную помощь Украине в других направлениях. Германия уже поставляет артиллерию, системы ПВО и танки. Писториус отметил, что обсуждение новых поставок с украинской стороной продолжается и будет касаться как германского, так и общеевропейского вклада.

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