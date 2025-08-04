Китайские ограничения на экспорт редкоземельных металлов и других стратегически важных минералов уже ударили по оборонным компаниям США и их союзников. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в отрасли.

По данным издания, речь идет о веществах, которые необходимы для производства почти всего — от пуль до реактивных истребителей. После введения китайских ограничений цены на отдельные материалы выросли в пять и более раз. Одна из компаний сообщила, что ей предложили самарий — элемент, необходимый для высокотемпературных магнитов в авиационных двигателях, — по цене, в 60 раз превышающей стандартную.

С декабря 2024 года Китай полностью запретил прямой экспорт в США таких элементов, как галлий, германий и сурьма. Эти материалы используются при производстве пуль, снарядов, приборов ночного видения и другой военной техники.

По информации WSJ, рост цен и дефицит уже сказываются на стоимости оборонных систем. Представители отрасли предупреждают, что производство может замедлиться, если не удастся найти альтернативные поставки.

Генеральный директор американского подразделения итальянского концерна Leonardo Билл Линн заявил, что компания сталкивается с исчерпанием запасов германия. Этот элемент используется в инфракрасных датчиках, устанавливаемых на ракеты и другие системы. Он допустил задержки с поставками и сообщил, что фирма ищет способы диверсифицировать цепочку поставок и заменить германий в своей продукции.