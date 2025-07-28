В понедельник, 28 июля, в столице Швеции Стокгольме представители Китай и США вновь сядут за стол переговоров. Обе стороны рассчитывают договориться о долгосрочном урегулировании торговых споров, которые продолжаются с начала года.

До 12 августа Пекин должен достичь соглашения с администрацией американского президента Дональда Трампа, чтобы избежать новой эскалации пошлин. В мае и июне стороны уже заключали предварительные договоренности, которые приостановили взаимные торговые ограничения, включая запрет на экспорт редкоземельных металлов.

Новые переговоры пройдут на фоне соглашения между США и Европейским союзом, заключенного 27 июля. Документ предусматривает введение 15-процентных пошлин на большинство европейских товаров. Аналитики считают маловероятным, что в переговорах с Китаем будет достигнут аналогичный прорыв, но допускают продление торгового перемирия, действующего с мая, еще на 90 дней.

Накануне переговоров Дональд Трамп заявил: «Мы очень близки к соглашению с Китаем. Мы фактически достигли договоренности, но посмотрим, как все сложится».

При этом еще 27 июня он публично сообщил о подписании торгового соглашения с Китаем, не раскрывая его содержания. Этот шаг стал результатом консультаций, прошедших в Женеве в начале мая. Тогда стороны решили отложить масштабное повышение пошлин, которое могло бы нанести удар по двусторонней торговле.

11 июля государственный секретарь США Марко Рубио провел встречу с министром иностранных дел Китая Ваном И в Малайзии. После беседы Рубио заявил, что стороны рассматривают возможность организации саммита между Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином.