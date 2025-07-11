Дания предоставит Молдове 7 млн евро на развитие оборонного сектора и повышение устойчивости перед гибридными угрозами. Об этом заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен во время визита в Кишинев и совместной пресс-конференции с молдавским коллегой Анатолием Носатым.

Средства будут выделяться поэтапно в течение четырех лет. Как уточнил Поульсен, они пойдут на подготовку военных, оснащение, образовательные программы, кибербезопасность и меры по борьбе с гибридными угрозами. По его словам, «это большой шаг вперед в укреплении сотрудничества», и Копенгаген продолжит поддерживать не только Молдову, но и Украину в «борьбе за свободу».

С 1 ноября в Молдове начнет работу военный атташе Дании. Также в стране будет открыто оборонное агентство при посольстве, начавшем функционировать в Кишиневе в 2025 году. Оно займется координацией проектов и углублением двустороннего взаимодействия.

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан поблагодарил Данию за вклад в безопасность и отметил ее активную роль в продвижении европейской повестки как страны, председательствующей в Совете ЕС. «Европейская интеграция — это единственный путь к миру и благополучию для каждого гражданина Молдовы», — подчеркнул он.

Министр обороны Молдовы Анатолий Носатый заявил, что поддержка со стороны партнеров критически важна на фоне региональной нестабильности. Он выразил уверенность, что новое агентство и выделенные средства помогут ускорить модернизацию молдавской армии.