Израиль нанес удары по «сердцу иранских программ обогащения урана и производства оружия» и нацелился на ведущих иранских ядерных ученых, а также поразил центр иранской баллистической ракетной промышленности. Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Армия Израиля объявила о запуске комбинированной атаки, «нацеленной на ядерную программу Ирана».

Израильские СМИ сообщают о начале второй израильской атаки на Иран. Армия Израиля заявила, что десятки боевых самолетов только что завершили первую волну ударов, поразив множественные иранские военные цели.

Тем временем в соцсетях распространились кадры последствий ударов по ядерному объекту в Натанзе.

Иранское телевидение Press TV сообщает о ряде жертв в результате израильской атаки на Тегеран. Взрывы были слышны к северо-востоку от иранской столицы.

«Несколько мгновений назад Израиль запустил операцию «Восстающий лев» — целенаправленную военную операцию по сдерживанию иранской угрозы самому выживанию Израиля, — заявил Нетаньяху. — Эта операция будет продолжаться столько дней, сколько потребуется».

США заявили о неучастии в операции. Два американских официальных лица сообщили Reuters, что в операции не было американской помощи или участия.

Ирак закрыл воздушное пространство и приостановил полеты во всех аэропортах, передают государственные СМИ.

Финансовые рынки резко отреагировали на эскалацию — доллар США укрепился наряду с японской иеной и швейцарским франком как защитными активами. Валютные рынки резко развернулись после новостей об израильских ударах.

Цены на нефть подскочили более чем на 5% в пятницу, достигнув максимума за более чем два месяца. Фьючерсы на нефть Brent выросли на $3,91, или 5,64%, до $73,27 за баррель — максимума с 3 апреля. Американская нефть WTI подорожала на $4,09, или 6,01%, до $72,13 за баррель на фоне опасений эскалации напряженности на Ближнем Востоке, которая может нарушить поставки нефти.