В Центральноафриканской Республике произошло массовое убийство на золотом руднике, находящемся под контролем наемников ЧВК «Вагнер». Как сообщило агентство Associated Press, жертвами стрельбы стали по меньшей мере 11 человек.

Инцидент произошел в минувшую среду на шахте в районе Ндассима, примерно в 450 км к востоку от столицы страны Банги. По словам местного жителя Сержа Пунематчи, его сын был среди погибших. Он рассказал, что убитые искали остатки золота на территории раскопок, когда их расстреляли без суда и следствия. Жителям окрестных деревень запрещен доступ к руднику, который охраняют боевики.

Двое сотрудников гуманитарных организаций подтвердили агентству, что большинство жертв — молодые люди из местных деревень. Один из жителей Ндассимы отметил, что несколько человек до сих пор считаются пропавшими.

«У безработной молодежи нет другого выбора, кроме как ночью искать остатки золотой руды», — заявил он.

Местные власти пока не прокомментировали случившееся. Запросы журналистов остаются без ответа.

Месторождение Ндассима контролирует компания Midas Ressources, которую свяхывают с ЧВК «Вагнер». Оно оценивается в $2,8 млрд. Всего структуры, связанные с «Вагнером», по некоторым данным контролируют до 10 рудников в ЦАР.

Наемников «Вагнера» регулярно обвиняют в нарушениях прав человека и внесудебных расправах. При этом они продолжают действовать в ЦАР под предлогом борьбы с повстанцами.

К лету 2023 года численность бойцов в стране достигала 1900 человек. После мятежа Евгения Пригожина часть из них была выведена. В администрации президента ЦАР назвали это плановой ротацией.