Миссия ЧВК в Африке

О возможном российском военном присутствии в Африке журналисты заговорили еще в начале 2018 года. Все началось с Центральноафриканской республики — лидера многочисленных рейтингов самых неразвитых и бедных стран мира. В списках по ВВП (ППС) на душу населения она занимает 198 строчку. За ней только: Бурунди, Южный Судан, Сирия, Куба и КНДР.

Одновременно с этим республика обладает существенными запасами природных ресурсов — месторождениями алмазов, урана, золота, нефти. Страна могла бы успешно развиваться, но ей мешают хроническая нестабильность и конфликты. За годы независимости республика пережила императора-людоеда, две гражданские войны, несколько военных переворотов и мятежей.

История ЦАР копирует и объясняет присутствие ЧВК «Вагнер» в других африканских странах. В каждой из них к власти пришли авторитарные или военные правители, испытывающие дефицит легитимности. Согласно сообщениям СМИ, российские наемники помогали им удержать власть в обмен на доступ к золотым и алмазным рудникам.

Так, в марте 2018 года по просьбе нынешнего лидера ЦАР Фостена-Арканджа Туадеры в республику были направлены пять российских военных и 170 российских гражданских инструкторов для подготовки местных военнослужащих. Их цель — помощь властям страны в установлении порядка. Тогда же в СМИ появилась косвенная информация о присутствии в стране ЧВК «Вагнер», которой в то время руководил приближенный к Кремлю Евгений Пригожин.

Уже в 2019-м боевики Пригожина были замечены в Судане и Ливии. А в 2021-2023-м расширили свое присутствие в Африке — в Мали, Буркина-Фасо, Нигере и Чаде. Исследовательская программа The Blood Gold Report обнаружила, что добытое золото затем контрабандой вывозилось за границу, где его продают на открытом рынке. Прибыль, по данным расследования, была использована для финансирования российских военных операций, особенно войны в Украине.

Российское руководство поддерживает тесные контакты с властями указанных стран. 23 июня президент Мали Ассими Гойта побывал в Москве с официальным визитом. «Обсуждались вопросы дальнейшего развития российско-малийского сотрудничества, включая торгово-экономическую и инвестиционную сферы, а также актуальные проблемы региональной и международной повестки дня», – говорится в сообщении Кремля.

Страшная репутация

В день официального визита в Россию лидера Мали, 23 июня, МУС получил запрос на рассмотрение доклада, в котором рассказывается о военных преступлениях наемников ЧВК «Вагнер» в Западной Африке.

Агентство Associated Press со ссылкой на сам документ сообщает, что доклад призывает расследовать действия наемников в период с декабря 2021-го по июль 2024 года. Он описывает внесудебные казни, пытки, расчленения тел и случаи каннибализма. Суд отказался комментировать сведения из доклада, но признал факт сообщений о «масштабных нарушениях прав человека».

Одним из доказательств военных преступлений российских наемников агентство называет Telegram-канал, в котором публиковались фото и видео убийств африканцев с платным доступом к контенту.

«На видеозаписях люди в военной форме расчленяют тела предполагаемых мирных жителей мачете, вырезают органы и позируют с отрезанными конечностями. Один из бойцов говорит, что собирается съесть чью-то печень. Другой — что пытается достать сердце. <...> В Буркина-Фасо в аналогичных видео человек танцует, держа в руках отрубленные конечности», — говорится в публикации AP.

Юристы, обратившиеся в МУС, подчеркивают: ЧВК «Вагнер» намерено культивирует и пропагандирует насилие. Это стало частью их бренда. Таким способом они вербуют новых наемников и находят новых клиентов. Именно с этой целью они сделали террор мирных жителей и жестокие убийства символом своей репутации.

«Военные преступления нужно расследовать и наказывать виновников вне зависимости от того, к чьей ЧВК они относятся, — отметил TRT на русском юрист на условиях анонимности. — Поэтому само по себе такое расследование — дело отличное, если не становится политизированным. Но тут важно помнить, что решение любого суда — это одно, а исполнение — совершенно другое. Россия вообще отозвала свою подпись под ратификацией Римского статута».

Многие вагнеровцы — ветераны боев в Сирии, Донбассе, часть из них — бывшие заключенные. Согласно российской Конституции, создание вооруженных формирований в стране запрещено. Официально РФ деятельность «Вагнера» не признавала. Впервые о работе некой частной компании в Африке глава МИД РФ Сергей Лавров упомянул в 2021-м, но не уточнив, о какой именно ЧВК идет речь.

Снова о «Вагнере» в Африке вспомнили в 2023-м — в то время Пригожин уже разбился на своем вертолете в Тверской области. О работе «вагнеровцев» Лавров ответил уклончиво: «Какая будет судьба вот этих договоренностей между африканскими странами и ЧВК «Вагнер» — это решать прежде всего правительствам соответствующих стран».

Кого будут судить?

Деятельность «Вагнера» давно вызывала беспокойство правозащитных организаций. Напомним, 31 июля 2018 года стало известно о смерти трех российских журналистов — Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко. Они работали над фильмом о россиянах, которые тренируют местных военных.

Дело замяли, списав все то ли на ограбление, то ли на случайную засаду, но отец Радченко попытался самостоятельно выяснить, как погиб его сын. Вот что он рассказал журналистам: «Экспертиза обнаружила следы пыток: у сына было прострелено и разворочено все колено, прострелена лодыжка, бедро; на его теле были следы удушения и ушибов. Нам стало понятно, что это могли быть пытки. Что они не сразу умерли».

Теперь уже МУС предстоит расследовать предоставленные им видеозаписи и доказать вероятные преступления. Верифицировать записи будет сложно, но если эти эпизоды подтвердятся, то наемников могут обвинить в пропаганде насилия и преступлении против человечности.

«Я не согласен с тем, что следует судить исключительно ЧВК «Вагнер», — говорит TRT на русском председатель общественной организации «Украина в НАТО» Юрий Романюк. — Это все равно, что на Нюрнбергском процессе судили бы только СС, или только гестаповцев, или лишь охранников концлагерей за Холокост, за пытки, эксперименты и массовые убийства. А как же Гитлер, Гиммлер, Риббентроп, Геббельс и остальная верхушка? Разве они не виновны? Такое избирательное правосудие — это полумера, фарс».

По его словам, сообщения о расследовании преступлений «Вагнера» за период с декабря 2021 по июль 2024, воспринимается как слишком узкое разбирательство. К материалам дела необходимо подключить и вероятные злодеяния, которые происходят прямо сейчас.

Что касается перспектив расследования, то, по его словам, подобные прецеденты уже были. «В Руанде военные преступники были осуждены. Осудили не только участников геноцида, но и пропагандистов — за разжигание ненависти. Был случай, когда местного «агитатора» приговорили к пожизненному. Так же было в Югославии: Милошевич, Караджич, Младич — все предстали перед судом за Сребреницу, где были убиты тысячи мусульман», — напомнил эксперт.

Он убежден: подобную практику можно и нужно применить к «Вагнеру» и к их заказчикам. Но процесс будет долгим: потребуются доказательства, свидетели, документы. К тому моменту, возможно, части причастных к преступлениям уже не будет в живых. Но это не повод закрывать дело.