Недавняя атака Ирана на американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре стала крупнейшим в истории США случаем применения системы ПВО Patriot. Об этом сообщил в четверг председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн.

«Мы полагаем, это было самым масштабным применением Patriot в истории армии США. В отражении удара участвовали и катарские расчеты», — отметил Кейн, не уточнив, сколько ракет было выпущено.

Атака произошла в понедельник и стала ответом на удары США по трем ядерным объектам Ирана днем ранее. По данным Центрального командования ВС США (CENTCOM), удар был успешно отражен, потерь среди американских и катарских военных нет.