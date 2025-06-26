ИЗРАИЛЬ УДАРИЛ ПО ИРАНУ
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«Самое масштабное применение Patriot в истории армии США»
Отражение иранских ракет над Катаром — первое испытание подобной интенсивности для знаменитой ПВО, заявил американский генерал
«Самое масштабное применение Patriot в истории армии США»
/ AFP
26 июня 2025 г.

Недавняя атака Ирана на американскую авиабазу Аль-Удейд в Катаре стала крупнейшим в истории США случаем применения системы ПВО Patriot. Об этом сообщил в четверг председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн.

«Мы полагаем, это было самым масштабным применением Patriot в истории армии США. В отражении удара участвовали и катарские расчеты», — отметил Кейн, не уточнив, сколько ракет было выпущено.

Атака произошла в понедельник и стала ответом на удары США по трем ядерным объектам Ирана днем ранее. По данным Центрального командования ВС США (CENTCOM), удар был успешно отражен, потерь среди американских и катарских военных нет.

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