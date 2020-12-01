Полевые командиры сепаратистской террористической организации РПК признались, что воевали в Нагорном Карабахе в рядах армянских оккупационных сил. Как сообщили источники в органах безопасности, полевой командир женской структуры РПК Лайика Гюльтекин заявила одному из изданий группировки, что они ездили в Карабах воевать вместе с армянскими военными.

«Мы будем всегда с армянским народом, если он пожелает», – заявила Гюльтекин. По данным источников, у РПК был план после участия в боях в рядах ВС Армении в Нагорном Карабахе получить поддержку Еревана в террористических действиях на севере Ирака, покрыв недостаток людей за счет женщин и подростков из Армении.

В конце сентября сообщалось, что Ереван использовал боевиков сирийского крыла террористической организации РПК (ОНС) для атак на мирное население Азербайджана. По данным источников Anadolu в структурах безопасности, власти Армении разместили на оккупированных землях Азербайджана сотни террористов.

Соответствующее соглашение между Ереваном и РПК было достигнуто в конце июля текущего года. В рамках договоренности, около 300 боевиков прибыли на автобусах в Армению и оккупированный Нагорный Карабах. Там террористы РПК/ОНС провели курс обучения для сепаратистов и были активно задействованы при обстрелах населенных пунктов Азербайджана.

Это подтверждал и глава оборонного ведомства Турции Хулуси Акар, который неоднократно призывал Армению незамедлительно прекратить агрессивные действия и отправить обратно наемников и террористов, доставленных на Южный Кавказ.

Присутствие боевиков РПК в рядах оккупационных формирований в Карабахе также на камеру подтвердили несколько взятых в плен армянских военнослужащих.

РПК признана террористической организацией в Турции и ряде других стран. С 1984 года от рук экстремистов погибли 7500 сотрудников сил безопасности Турции и 6800 мирных жителей. Несмотря на попытки Анкары найти пути урегулирования создавшейся в регионе ситуации, экстремисты продолжают вооруженные нападения. В последние годы боевики стремятся переложить ответственность за преступления на свои ответвления, в частности в Сирии.