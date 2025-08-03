ВОЙНА В ГАЗЕ
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Пули вместо хлеба
Израильская армия утром открыла огонь по палестинцам, ожидавшим гуманитарную помощь: погибли не менее 21 человека
Пули вместо хлеба
Израиль расстрелял палестинцев в очереди за помощью / AA
3 августа 2025 г.

Не менее 21 палестинца стали жертвами утренних атак израильской армии в секторе Газа. Об этом сообщили очевидцы и источники в больницах.

По их словам, израильские силы обстреляли палестинцев, ожидавших гуманитарную помощь в Рафахе на юге сектора. Погибли 9 человек, десятки получили ранения.

Еще 6 человек были убиты в центральной части сектора Газа — на улице Салахаддина в районе Вади Газа. Там также собирались жители в ожидании помощи.

Израильская армия нанесла удары и по другим гражданским объектам. В Хан-Юнусе были атакованы центр палестинского Красного Полумесяца и школа «Амаль», где укрывались насильственно перемещенные палестинцы.

По данным организации, в результате обстрела центра Красного Полумесяца погиб один сотрудник, еще трое были ранены. На первом этаже здания вспыхнул пожар.

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Обстрел школы, расположенной в районе Ябани на западе Хан-Юнуса, привел к гибели двух человек.

Очевидцы сообщают, что израильские войска продолжают подрывать дома палестинцев в разных частях Хан-Юнуса. Осколки от взрывов достигли западных районов города. Несколько перемещенных палестинцев получили ранения.

Израильская армия также продолжила бомбардировки жилых домов в квартале Туффах на северо-востоке города Газа.

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