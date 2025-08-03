ВОЙНА В ГАЗЕ
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Без еды, без воды, без лекарств
В осажденном секторе Газа число погибших от голода достигло 175 человек, из них 93 — дети
Без еды, без воды, без лекарств
Газа умирает от голода под блокадой Израиля / AA
3 августа 2025 г.

За последние 24 часа в секторе Газа, находящемся под жесткой израильской блокадой, от голода скончались еще шесть человек. Об этом сообщил генеральный директор Министерства здравоохранения в Газе Мунир аль-Бурш.

По его словам, общее число жертв голода достигло 175, из них 93 — дети.

В заявлении, опубликованном в социальных сетях, Бурш подчеркнул, что сектор Газа умирает от голода.

Израильская армия продолжает наносить удары по Газе, одновременно блокируя поставки гуманитарной помощи. В регионе острая нехватка продовольствия, чистой воды, медикаментов и средств гигиены.

Особенно быстро растет число погибших среди детей. Местные и международные источники подчеркивают, что Израиль использует голод и жажду как средство давления.

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По данным властей в Газе, израильская армия разрушила 88% гражданской инфраструктуры. Продолжаются атаки на районы, где укрылись палестинцы, ранее насильственно изгнанные из своих домов.

Среди 2,4 млн жителей сектора более 2 млн стали внутренне перемещенными лицами. Многие из них были вынуждены переселяться по несколько раз.

Большинство живет в самодельных палатках или переполненных школах. Там отсутствует элементарная санитария, не хватает туалетов, растет уровень заболеваемости.

С 7 октября 2023 года, по данным Министерства здравоохранения в Газе, в результате израильских атак погибли не менее 60 430 человек. Еще 148 722 получили ранения.

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