За последние 24 часа в секторе Газа, находящемся под жесткой израильской блокадой, от голода скончались еще шесть человек. Об этом сообщил генеральный директор Министерства здравоохранения в Газе Мунир аль-Бурш.
По его словам, общее число жертв голода достигло 175, из них 93 — дети.
В заявлении, опубликованном в социальных сетях, Бурш подчеркнул, что сектор Газа умирает от голода.
Израильская армия продолжает наносить удары по Газе, одновременно блокируя поставки гуманитарной помощи. В регионе острая нехватка продовольствия, чистой воды, медикаментов и средств гигиены.
Особенно быстро растет число погибших среди детей. Местные и международные источники подчеркивают, что Израиль использует голод и жажду как средство давления.
По данным властей в Газе, израильская армия разрушила 88% гражданской инфраструктуры. Продолжаются атаки на районы, где укрылись палестинцы, ранее насильственно изгнанные из своих домов.
Среди 2,4 млн жителей сектора более 2 млн стали внутренне перемещенными лицами. Многие из них были вынуждены переселяться по несколько раз.
Большинство живет в самодельных палатках или переполненных школах. Там отсутствует элементарная санитария, не хватает туалетов, растет уровень заболеваемости.
С 7 октября 2023 года, по данным Министерства здравоохранения в Газе, в результате израильских атак погибли не менее 60 430 человек. Еще 148 722 получили ранения.