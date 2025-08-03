За последние 24 часа в секторе Газа, находящемся под жесткой израильской блокадой, от голода скончались еще шесть человек. Об этом сообщил генеральный директор Министерства здравоохранения в Газе Мунир аль-Бурш.

По его словам, общее число жертв голода достигло 175, из них 93 — дети.

В заявлении, опубликованном в социальных сетях, Бурш подчеркнул, что сектор Газа умирает от голода.

Израильская армия продолжает наносить удары по Газе, одновременно блокируя поставки гуманитарной помощи. В регионе острая нехватка продовольствия, чистой воды, медикаментов и средств гигиены.

Особенно быстро растет число погибших среди детей. Местные и международные источники подчеркивают, что Израиль использует голод и жажду как средство давления.