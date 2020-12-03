Армяно-американская двуязычная газета «Асбарез», редакция которой расположена в Лос-Анджелесе (Калифорния), призывает использовать запрещенное оружие массового поражения против Азербайджана и его гражданского населения.

В статье Степана Алтуняна содержится требование к правительству Армении обрушить все существующие виды ядерного оружия на Баку и превратить его в «пустошь на ближайшие 5000 лет».

«Я, как и, наверное, все армяне мира, был сокрушен, но не удивлен новостью о поражении Армении в войне с Азербайджаном», - пишет Алтунян, имея в виду подписание мирного соглашения от 10 ноября об окончании конфликта в Нагорном Карабахе и освобождении азербайджанских районов от оккупации. Интенсивные военные действия, начавшиеся 27 сентября, привели к тому, что армянские войска были вынуждены покинуть территории, признанные мировым сообществом неотъемлемой частью Азербайджана.

В скандальном материале ежедневника «Асбарез» журналист вопрошает: «А как же вариант с ядерным оружием?». «Почему бы не взять ядерные отходы из Мецамора (в этом городе расположена Армянская АЭС – прим. ред.) и не сделать грязные бомбы?», - предлагает Алтунян.

«И, пожалуйста, не надо говорить мне об оружии массового поражения, ведь турки и азербайджанцы использовали его против мирного населения, ни у кого при этом не спрашивая», - пишет Степан Алтунян, не приводя никаких доказательств своим утверждениям.

«В игру играют двое, и нам тоже надо включиться. Если мы сможем превратить Баку в радиоактивную пустошь на ближайшие 5000 лет, это заставит их задуматься дважды», - пишет армянский журналист.

Генеральное консульство Азербайджана в Лос-Анджелесе осудило экстремистские призывы и обратилось в правоохранительные органы США с просьбой начать расследование. «Армяно-дашнакская газета «Асбарез», базирующаяся в Лос-Анджелесе, публикует статью с предложением разбомбить столицу Азербайджана Баку и превратить его в «радиоактивную пустыню на ближайшие 5000 лет». Призываем ФБР и полицию Лос-Анджелеса начать расследование», - говорится в официальном заявлении.

Генеральный консул Азербайджана в Лос-Анджелесе Насими Агаев в интервью Anadolu отметил, что террористические угрозы со стороны Армении – это «обычное дело». «К сожалению, не в первый раз появляются террористические угрозы в адрес Азербайджана. Это результат больного мышления, сформированного глубоко укоренившейся ненавистью к Азербайджану, азербайджанофобией и пропагандой насилия и разрушения. Я надеюсь, что американские правоохранительные органы будут и дальше бдительны к таким угрозам, а также проведут расследование в отношении этого немыслимого призыва к насилию со стороны армянских группировок в США», - отметил дипломат.

В июле 2020 года группа армянских экстремистов устроила провокацию у здания генконсульства Азербайджана в Лос-Анджелесе. Между ними и представителями азербайджанской диаспоры, пытавшимися их остановить, произошла стычка. С азербайджанской стороны пострадали 7 человек, в том числе и одна женщина.