Депутаты Национального собрания, нижней палаты парламента Франции, проголосовали за резолюцию «о защите армянского народа и христианских общин Европы и Востока», пишет «Новая газета». В тексте документа говорится также и о необходимости признания независимости Нагорного Карабаха.

Резолюцию одобрили как представители оппозиционных партий, так и члены президентской «Вперед, Республика!» и союзных фракций. Всего за принятие документа проголосовали 188 депутатов, против – 3, еще 16 – воздержались.

В резолюции упоминаются различные конфликты и террористические атаки: война в Сирии, недавний теракт в соборе Нотр-Дам в Ницце, конфликт в Ливии, бои в Карабахе и т. д. Авторы резолюции обвиняют Баку в том, что использованные им методы военных действий «демонстрируют, что помимо территориального спора» речь идет о «реальной попытке очистить армянское население с этой территории».

Таким образом, члены Нацсобрания призвали правительство Франции вместе с европейскими партнерами оказывать Армении и занимаемым ей территориям в азербайджанском Карабахе гуманитарную помощь, а также «пересмотреть (…) дальнейший процесс присоединения Турции к Европейскому Союзу». Они подчеркнули «необходимость активной защиты христианских меньшинств, находящихся под угрозой исчезновения в Европе, на Востоке и во всем мире».

«Связь и дружба между Францией и Арменией – вековые. И сегодня, как никогда, наша страна должна играть свою роль в рамках международных организаций, чтобы отстаивать наши общие ценности, основанные на иудео-христианских принципах», – сказано в резолюции.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, присутствовавший на принятии резолюции, осудил военную операцию, которую Азербайджан якобы при поддержке Турции и с использованием «джихадистов из Сирии» провел в нагорнокарабахском регионе. При этом глава французского ведомства отметил, что Париж не может признать независимость т. н. Нагорно-Карабахской республики (оккупированная Ереваном территория Азербайджана). Даже «наши армянские друзья не просят нас признавать независимость Нагорного Карабаха» и сами ее «никогда не признавали», подчеркнул он.

Как отмечает «Новая газета», документ Национального собрания в отличие от резолюции французского Сената, фактически объявляет о необходимости признания т. н. НКР уже после «окончательного урегулирования конфликта».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в связи с принятием документа заявил, что тем самым Франция сама лишила себя статуса посредника по Нагорному Карабаху. Он также поддержал инициативу азербайджанского президента Ильхама Алиева, который предложил Франции передать Марсель армянам для создания там второго армянского государства.

25 ноября Сенат Франции абсолютным большинством голосов проголосовал за резолюцию, призывающую правительство страны признать НКР. В нем говорится об «агрессивных действиях» азербайджанских властей в регионе и содержится призыв о выводе войск Азербайджана с территорий, которые были заняты ими после 27 сентября.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил «глубокую благодарность Франции и французскому народу за принятие резолюции Сената по вопросу признания Республики Арцах». Таким образом «Франция подтверждает свою приверженность всеобщим ценностям и уважению основополагающих принципов международного права», – заявил он.

Госсекретарь при МИД Франции Жан-Батист Лемуан, в свою очередь, подчеркнул, что одностороннее признание Парижем независимости Нагорного Карабаха не принесет пользы и не поможет мирному процессу.

Принятие сенатской резолюции также вызвало резкую реакцию в Баку и Тбилиси, с осуждающими заявлениями выступил МИД Турции.

Помощник президента Ильхама Алиева Хикмет Гаджиев назвалдокумент «обычной бумажкой» и заявил о «позорном шаге» французских политиков. В связи с этим 26 ноября посол Франции в Баку был вызван в азербайджанский МИД, где ему вручили ноту протеста.