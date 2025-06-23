Массовые атаки с использованием шприцев вызвали панику на музыкальном фестивале Fête de la Musique во Франции. По всей стране 145 человек заявили, что их укололи шприцами с неизвестным содержимым прямо в толпе.

МВД Франции охарактеризовало это событие как беспрецедентное по количеству людей и инцидентам, подчеркнув национальный масштаб проблемы. Власти подтвердили, что в ходе расследования были задержаны 12 подозреваемых. В Париже зарегистрировано 13 случаев «‎шприцевого терроризма»‎, в том числе среди несовершеннолетних.

Хотя еще не подтверждено, содержались ли в шприцах препараты, используемые для так называемого «накалывания игл», все пострадавшие были госпитализированы для проведения токсикологических анализов.

Некоторые из жертв почувствовали недомогание. Пока неизвестно, содержали ли шприцы наркотические вещества — СМИ высказывают версии, что в уколах могли быть переносчики опасных заболеваний, включая вирусы.

Особое внимание привлекли события в городе Ангулем, где, по данным полиции, группа подозреваемых атаковала до 50 человек. В общей сложности в рамках фестиваля по всей Франции были задержаны свыше 370 человек, почти 90 — в Париже.

Первое нападение произошло около 21:15 в городе Мец. Камеры наблюдения помогли задержать подозреваемого — его передали следствию. Помимо уколов страну накрыла и волна ножевых терактов, причем жертвами чаще всего становились сотрудники правопорядка. В Париже от ударов ножами пострадали 13 сотрудников полиции, пишет AFP.

Fête de la Musique — праздник музыки — собрал рекордные толпы: в одном только Меце, где произошел первый инцидент со шприцами, концерты посетили около 50 тыс. человек. Париж также оказался переполнен. Несмотря на распространенные в соцсетях предупреждения, люди не отказались от участия.

Это не первый раз, когда преступники используют шприцы для массового запугивания. С 2022 года во Франции отмечались волны сообщений о нападениях со шприцами на фестивалях, в клубах и барах. Часто пострадавшие чувствовали себя плохо, но токсикологические анализы нередко давали отрицательные результаты. В связи с этим некоторые официальные лица описывали происходящее как частично психотическое явление или массовую панику, а не как подтвержденные атаки.



